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看準竹科高消費力 寶山農會將進駐高檔社區 豪砸上億元買店面

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹帝寶社區規畫3千戶住宅，戶數將讓寶山鄉全鄉戶數增加近一半。記者巫鴻瑋／攝影
新竹帝寶社區規畫3千戶住宅，戶數將讓寶山鄉全鄉戶數增加近一半。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉農會宣布斥資破億元在規畫有3千戶的造鎮社區購置店面，預計5年後正式營運，未來農會門市將供應高檔及在地新鮮農產品給社區內的頂級客層，看準的正是竹科新移民的高消費能力，建商也樂得與農會合作，希望完善造鎮社區的生活機能。

寶山鄉農會表示，台積電新廠將落腳竹科寶山二期園區，未來寶山鄉內人口將持續增加，其中位於鄉內的新竹帝寶社區，因規畫有3千戶，未來將成為寶山第一大社區，消費力不容小覷，因此農會決定提前購置預售店面，搶占市場。

新竹帝寶社區是目前正在興建當中的大型封閉式社區，位於國道3號茄苳交流道旁，主打美式生活，社區內除了有大樓，還規畫興建成排的美式獨棟住宅，走入社區就像到美國一樣，社區內還建有8座公園、商店街、旅館及華德福學校。

寶山農會總幹事陳信良表示，寶山農會斥資1億多元，向建商購買社區內的3間相連店面，面積約250坪，因看好未來社區內將有3千戶居民進駐，幾乎等同目前寶山鄉全鄉6千戶居民的一半，因此農會希望能藉由進駐服務，將全國最好的農產品帶入社區。

建商代表、愛山林建設董事長祝文宇表示，原本不想銷售店面，因建案工程預計要花費10年才能完成，起初是希望以出租方式提供店面營業，不過在新竹縣府及寶山鄉農會的堅持及不斷遊說下，考量農會進駐也能帶給居民更好的生活機能，因此才願意將精華店面銷售給寶山鄉農會。

新竹縣長楊文科今出席農會與建商的簽約儀式，他提到，寶山鄉目前家戶所得排在全國各鄉鎮第6名，未來會有更多高收入家庭遷入，不僅會持續提升寶山的家戶平均所得，也會帶動地方發展，因此看好寶山農會進駐社區；前新竹縣長邱鏡淳也出席，他表示農會進駐社區不僅能帶動農產品銷售，同時可提供居民最新鮮的農產。

行政院農委會輔導處長陳俊言表示，大新竹的人口持續增加，未來新竹帝寶社區將成為寶山鄉的新市鎮，在這樣大型的社區購置農會門市，將能促進農產品銷售。

愛山林建設董事長祝文宇（左）與寶山鄉農會理事長古仁樺（右）簽約，由新竹縣長楊文科（中）見證。記者巫鴻瑋／攝影
愛山林建設董事長祝文宇（左）與寶山鄉農會理事長古仁樺（右）簽約，由新竹縣長楊文科（中）見證。記者巫鴻瑋／攝影

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