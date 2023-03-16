住都中心首件「傳統標」 北投稻香安居社宅設計團隊出爐

國家住都中心於台北市北投區興建「稻香安居」社會住宅，首次採用「傳統標」方式甄選建築師，國內多家優秀建築師組成團隊參與投標，今日由「九典聯合建築師事務所、建巨土木結構聯合技師事務所」團隊獲評為優勝廠商，將立即展開社宅設計作業。

國家住都中心表示，本案基地緊鄰北投影視音產業專用區，這裡過往是經典國片拍攝製作的重要地點，翻新運用後將有機會成為影視音專業人才的根據地，因此，稻香安居採用傳統標先設計再發包的方式執行，期能將影視音產業專用區特色的設計巧思融入社會住宅。

優勝團隊以「稻香萬里」為主軸，透過地面層串連東西兩側，南北留設40M景觀廊道創造友好鄰里關係，地面層配置店鋪、公益設施空間(青創空間)，多功能集會空間及社會住宅入口門廳，搭配植栽景觀、街道家具配置，多層次、多樣化的開放休憩空間，2樓以上規劃約470戶住宅單元，以逐層退縮方式讓社宅呼應融入地區環境。

為加速本案興建，國家住都中心將盡速與優勝團隊討論後續設計工作，讓社宅可以更加貼近民眾的生活需求，也能促進地區發展。