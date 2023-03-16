海外置產風氣再起 「為下一代找房」成為關鍵字

現代人為子女教育問題，無不師法「孟母三遷」的精神，並從關注學區宅產品進化到「以房養學」，特別是高資產族群、海歸族，對下一代赴海外留學多有所期待，紛紛提前規劃並布局海外置產，「為下一代找房」成為近期超熱門討論話題。

深耕加拿大溫哥華、專注打造精品住宅開發的加拿大閣睿(GRYPHON)，近期就深刻感受到這股熱潮，在與台灣客戶分享加拿大環境，特別是溫哥華西區的舒適生活機能，與諸多名校資源時，優質環境多能打動這群家長的心。

更有甚者，原本已鎖定其他區域作為子女留學的家長，在詳細了解溫哥華房產市場後，踴躍下訂加拿大閣睿溫哥華建案，準備長期持有並為子女海外留學預作準備。

加拿大閣睿執行長徐睿隆分析，加拿大政府預計今年開始至2025年要吸納150萬新移民，而溫哥華因其政經環境安全穩定、投資環境蓬勃發展、包容且開放的移民政策，加上公部門積極推進人才引進計劃等因素，促使其成為加拿大移民、旅遊及留學的熱門城市，更有「亞洲以外最亞洲的城市」之稱，移民者在此可快速融入當地生活。

在溫哥華已陸續推動三個建築項目的加拿大閣睿，最新推案「Gryphon Nova」，就是在溫哥華西區極具發展潛力的South Oak地段，推出智慧美宅，交通四通八達，坐擁名校資源，周邊配套設施完善，及區域前景皆強力吸引台灣的海外置產族。

事實上，留學加拿大的名人不少，如林志玲、彭于晏、張韶涵、趙又廷等影視名人都曾在加拿大讀書。其中，加拿大最好的男子獨立學校之一St. George's School，甚至吸引了華人首富李嘉誠之子李澤楷、阿里巴巴創始人馬雲的兒子、港星謝霆鋒前往就讀，該校就位於加拿大溫哥華西區核心地帶。

回顧台灣民眾海外置產趨勢，徐睿隆表示，早期多選擇前進美國買房，就是為了子女留學置產，名校聚集、華人眾多的西岸舊金山及東岸紐約、波士頓為主；歐洲部分則以英國倫敦較受青睞，關鍵同樣在於倫敦名校眾多。

此外，南半球的澳洲，包括布里斯本、雪梨、墨爾本等大城，因移民人口紅利強勁，房價連年穩定成長，同樣也吸引國人置產目光，尤其是大學城附近的標的。