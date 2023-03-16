北台房市329檔暴增近一倍 高價新案淪工具人

根據住展雜誌統計，今年北台灣房市329檔推案預估量4,182億元，較去年同期成長約2,034億元、年增超過九成四，將近一倍，再創歷史新高紀錄。其中，住宅推案量約2,229億元，較去年住宅推案量成長約131億元、6％。

其餘案量則來自商、廠辦案，指標案包括「京華廣場」、「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」、「東煒大局」等。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣329檔推案量大增，原因為北市迎來大規模商辦案及延推住宅案進場，且在土地整合成本、營建人力成本高昂下，無論商辦還是住宅產品，都有部分新案開出高價。

不過觀察目前北台灣市況，若區段內建案選擇多，高價新案易淪為襯托線上舊案的工具人，主要功能是拉抬區域房市賞屋來人量，為其他建案創造銷售條件。

北台灣各縣市中，今年以台北市推案量最大，預估檔期推案量將超過2,603億元。除北台灣今年329檔推案量最高的松山外，大安、中山等區的新推案也不少，推案量均超過百億元，其中大安因迎來多宗指標重建案公開，全區推案量突破250億元。

新北市則約有806.3億元案量將陸續進場，一級戰區三重推案量更衝至350億元以上，若新案如期公開，接下來整個三重將有近40個建案同時銷售中，市場競爭相當激烈。

根據調查，年後三重市況明顯回溫，建案銷況則與產品總價帶高度相關，目前以總價1,800萬元以內的產品，市場接受度較高。

桃園市主戰場仍在重劃區，指標案出現在青埔特區、小檜溪重劃區及龜山A7重劃區，雖說今年329檔期百億指標案僅有「遠雄仰森」，受房價上漲影響，全區總推案量預估仍可達444億元，稍高於去年同期。

今年新竹地區推案遍地開花，推案量預估約311.7億元，除熱區竹市東區、竹縣竹北接連有指標新案進場，竹縣湖口、新豐、新埔也有較大規模的新案將公開銷售。新竹地區新推案數量增加，主因為近期新竹房市熱區行情趨於穩定，提高業者推案意願。