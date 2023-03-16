高收入才能當天龍？北市近半購屋族年薪沒百萬
在台北市買房一定是高收入族？台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計2022年在台北買屋貸款者，年收100萬以下就占了45%，將近五成，打破高收入才能在台北買房的迷思。
進一步觀察各收入區間的貸款狀況，其中100萬以下的購屋者，鑑估值1947萬，貸款成數最低，僅七成，平均利率則最高1.71 %，平均購買坪數為31.8坪。
400萬以上收入者，占所有房貸族的7.5%，平均鑑估值4222萬，平均核貸成數71.4%，利率1.69%，平均坪數為58.4坪。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，若以百萬年收者的資料看來，七成貸款也至少要1360萬左右，以三十年期來說，每個月付貸款也逼近五萬，就算月入八萬，房貸支出仍超過六成，因此理想狀況是雙薪家庭合力買房，不過也由於財力有限，多半只能買得小、買得老或買得遠，因此貸款成數和利率略為遜色。
張旭嵐指出，市場上也常見許多父母擔心子女薪資追不上房價，就先幫子女出頭款購屋，再由子女繳交貸款，或是直接藉由子女名義購屋置產的狀況，所以才會出現低薪資揹高房貸的情形。
第一建經研究中心副理張菱育表示，2012年起央行針對豪宅下達限貸令，到目前為止，台北市總價超過7000萬以上的豪宅，僅能貸款四成，且無寬限期，因此近年常見高資產族乾脆以不貸款的方式買豪宅，且不乏以法人名義購買，這類無貸款的交易，都不在聯徵的統計對象中，所以估計北市高資產族的交易佔比，實際上應該還會更高。
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