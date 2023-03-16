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「先喝道」推出富士蘋果茶飲 今年底全台門市挑戰80家

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「先喝道」將加快展店速度，預計今年底全台可達80家門市。先喝道提供
「先喝道」將加快展店速度，預計今年底全台可達80家門市。先喝道提供

古典玫瑰園旗下、有「貴婦手搖茶」封號的手搖茶品牌「先喝道」，今(16)日推出富士香蘋茶飲系列新品，目標鎖定喜愛蘋果飲品的少女貴婦客層。古典玫瑰園同時宣布，「先喝道」將加快展店速度，預計今年底全台可達80家門市。

古典玫瑰園創辦人黃騰輝說，一口富士蘋果酸甜豐富的口感，每杯都讓人喝完忍不住回味，加上經典浪漫的玫瑰杯，視覺加上口感，喝到有如戀愛般的幸福滋味。

為了慶祝春季夢幻逸品《富士香蘋》新上市，讓蘋果控馬上品嚐，「先喝道」特別推出3月16日至3月19日連續四天，全台門市富士香蘋第二杯半價活動。

「先喝道」經典不敗《招牌英式水果茶》，一直都是手搖茶飲界權威熱門必喝推薦，現在又有這款水果風味茶飲《富士香蘋》，以富士蘋果汁搭配上先喝道招牌英式蜜桃茶，果香與茶香完美融合，清甜又解膩。

而基底茶使用獨有的英式蜜桃茶，是古典玫瑰園顧問英國製茶大師Mr.Timothy Clifton所調製，品味高雅浪漫，是英國下午茶名茶之一。加上「雪露」這個超好喝秘訣，使用特級寒天粉製作，含有很高的膳食纖維，也含有豐富的多醣體，取自海藻的植物膠質，訴求低熱量，每100公克約150大卡，好喝又沒有壓力。

古典玫瑰園創立於1990年，集團就是茶葉的大進口商，經營英國茶市場超過30年，從茶園選擇到調製烘焙都獨樹一格、具世界一流專業水準，茶葉並銷售到美國、日本、澳洲、中國等地。

2022年於比利時布魯塞爾，更獲得「食品界米其林」稱號的ITQI年評鑑國際認證最高三星品牌殊榮。

「先喝道」因延續集團只選用高等級英國茶與台灣好茶來調製茶飲而大獲好評，尤其打造出台灣第一個同時結合英國製茶大師調配好茶，與曾擔任英國皇室御用品牌設計師黃騰輝操刀店裝及包裝設計，精緻手搖茶品牌從視覺到味覺全面提升，將台灣手搖茶文化與生活美學又推向另一個藝術層次，受到貴婦群顧客熱愛。

目前，「先喝道」在全台有45家門市，每月並以3至4家展店速度，預計今年可達80家門市，每月銷量已突破百萬杯。

《富士香蘋》以富士蘋果汁搭配上先喝道招牌英式蜜桃茶，清甜又解膩。先喝道提供
《富士香蘋》以富士蘋果汁搭配上先喝道招牌英式蜜桃茶，清甜又解膩。先喝道提供
《富士香蘋》茶飲系列新品，目標鎖定喜愛蘋果飲品的少女貴婦客層。先喝道提供
《富士香蘋》茶飲系列新品，目標鎖定喜愛蘋果飲品的少女貴婦客層。先喝道提供

富士 英國 蘋果

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