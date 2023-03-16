挾英式管家、金鑰匙雙認證 漢來飯店進擊台北一級戰區

高雄漢來大飯店今年10月將揮軍台北一級戰區，飯店事業群持續擴大服務專業與量能，旗下高雄漢來除原有國際飯店服務指標的金鑰匙同仁外，首度與UKBG英國管家協會合作啟動英式管家培訓教育，打造少見同時具有金鑰匙、英式管家兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊，因應疫後高端商務客來台需求。

漢來首批完成受訓的種子管家均擁有流利外語能力、服務熱忱、高端餐酒學識與服務專業。漢來飯店事業群總經理林子寬表示，未來英式管家管理模式也將同步導入漢來飯店事業群旗下品牌與物管兩大經營體系。

「在歐美，擁有英式管家即是頂級生活的表徵」，林子寬指出，漢來飯店看準高端商務客對服務的高度需求，大規模辦理英式管家培訓，首度與UKBG英國管家協會攜手合作啟動英式管家培訓教育，相關訓練包括管家行為與儀態規範，托盤訓練、行李拆包打包、餐酒知識與葡萄酒專業等32堂課程主題，滿足國際高端客精緻與客製化的服務需求，盼「感動人心」。