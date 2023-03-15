Uber Eats （應該）都點得到 高達9成用戶認同日常所需已被滿足

Uber Eats 與第三方市場研究公司合作，針對用戶使用行為進行調查；發現高達九成以上用戶認為，不管是餐飲或是生鮮雜貨，Uber Eats 上的選擇都已能滿足其日常生活的各種需要。

Uber Eats 今（15）日宣布推出全新品牌活動「 Uber Eats（應該）都點得到」，公布最新用戶使用行為調查及三大消費趨勢，並揭露由田馥甄、炎亞綸、唐綺陽、阿滴及滴妹聯手代言。

歡慶全新品牌活動上線，Uber Eats首次祭出優惠序號尋寶活動，民眾可於3月16日至4月30日在台北市政府捷運站、3月16日至4月15日在台北明曜百貨前及高雄美麗島捷運站，找到「 Uber Eats（應該）都點得到」大型廣告看板，仔細閱讀超長免責聲明，即可找到隱藏在其中的優惠序號，輕鬆享受美食與生鮮雜貨外送。

Uber Eats 公布最新用戶使用行為調查，發現三大消費趨勢

趨勢一：外送成為三明治世代神隊友

忠誠用戶常使用 Uber Eats 的主因在於方便、懶得出門、節省交通及採買時間，而有二至三成的 Uber One 會員和活躍用戶表示因為可以買到附近沒有的餐飲或生鮮雜貨而常使用 Uber Eats。消費者最常使用的外送情境以「解決自己的三餐」和「嘴饞」占比最高；值得注意的是，43%的人表示照顧長輩和小孩而無法外出也是原因之一。這顯示，對於三明治世代家庭而言，上有父母要奉養、下有兒女要照顧，Uber Eats 已是忙碌生活的最佳神隊友。

趨勢二：每日飲食男女最愛台灣美食、手搖飲、即食調理包

消費者最愛的餐飲類別由台灣美食和手搖飲霸佔冠亞軍，早午餐和炸雞佔比也高達四成且以忠誠用戶居多；消費者也表示可以在 Uber Eats 上點得到糖葫蘆、地瓜球、雞蛋糕、狀元糕、胡椒餅、拔絲地瓜等夜市小吃，都讓消費者印象深刻。

餐飲之外，近八成消費者都曾在 Uber Eats 上點購生鮮雜貨，尤以 Uber One會員和忠誠用戶比例較高，最常點購的熱門排行分別是「冷凍冷藏食品」與「食材、飲料」和「沖泡、米油雜糧」和「泡麵」。值得關注的是，即食品和調理熟食類別躍上第四名，消費族群又以20-39歲男性佔比較高，可見便捷、省時的重要性。此外，也有消費者表示，在 Uber Eats上點得到WD40防鏽油、大閘蟹、燈泡、鮮花等商品，打開了他們對於外送商品選擇的想像。

趨勢三：消費者許願吳柏毅化身萬能管家

進一步了解消費者期待能在Uber Eats上再多點到什麼樣的其他商品選擇時，也發現有最多消費者敲碗許願丹丹漢堡和好市，其他還有海底撈、RAW、月子餐、大創、金石堂、眼鏡行、光南、NET、H&M等商家。消費者不只期待在 Uber Eats 上點得到餐飲和商品，更許願希望提供其他附加服務，最多許願希望買燈泡可以附水電維修與安裝，買生鮮附私廚或代客料理；另外買清潔用品附家事清潔服務也在許願清單中。從消費者的許願中，可以看出消費者對於 Uber Eats 的未來期待 —— 希望 Uber Eats 成為全方位的萬能管家，安心把各種生活小事交給 Uber Eats ，讓生活更輕鬆便利。

「Uber Eats （應該）都點得到」品牌廣告全新上線 田馥甄、炎亞綸、唐綺陽、阿滴及滴妹超強陣容 挑戰「機智選」生活

民眾生活所需吃的、用的，在 Uber Eats 上幾乎都能點得到。Uber Eats 今（15）日推出全新品牌活動「Uber Eats（應該）都點得到」，並公布新代言人組合 - 人氣金曲歌手田馥甄、全方位藝人炎亞綸、最懂吃的占星專家唐綺陽、百萬Youtuber阿滴及滴妹。在全新Uber Eats「（應該）都點得到」系列品牌廣告影片中，田馥甄許願要在 Uber Eats上點兩個老婆、炎亞綸許願新團員當然點不到，但點得到單人小火鍋和飯糰；網友在直播中問唐綺陽點不點到唐揚雞，熱愛美食的國師説「當然有」。