22日創新論壇／井琪：擴大綠色經濟影響力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳電信總經理井琪。 遠傳電信／提供
遠傳電信總經理井琪。 遠傳電信／提供

環境永續、淨零碳排已是各國政府及國際企業共識，更延伸到綠色經濟與循環經濟概念。遠傳電信總經理井琪認為，要打造從「搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）」的永續循環，必須從源頭做起，無論是使用再生能源，生產、製造過程都要可回收、再生，遠傳盼攜手夥伴，落實循環經濟，並擴大綠色經濟影響力。

經濟日報將於3月22日舉辦2023創新論壇，以「打造綠色新經濟」為主題，邀請各界專家探討台灣如何與國際接軌，創造新價值。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，中華開發金控、東元電機、長榮集團、諾基亞、聯合再生能源協辦。

井琪當天將以「科技力打造綠色經濟」為題發表演講。她強調，遠傳要成為推動永續採購的標竿企業。遠傳響應政府推動2050淨零排放目標，更獲BSI英國標準協會頒發「ISO 20400永續採購指南」查核證書，是台灣首家通過第三方查核電信業者。

井琪指出，遠傳已加入愛立信電信設備回收計畫，以高標準進行產品清運、拆解及回收處理，可回收98%的電子材料，不僅高於歐盟建議的80%，也高於愛立信所有合作夥伴的平均，並完成2.3萬個基地台及1.5萬個RU、DU等設備回收。遠傳也獨家開賣史上最環保手機Fairphone 4，未來更要在採購中，落實循環經濟合約。

井琪指出，供應鏈中的國際品牌諾基亞、愛立信自我要求很高，面對多數屬於中小企業的供應商，遠傳期盼「母雞帶小雞」，從中小企業最大挑戰的節能減碳、碳盤查做起，設置「碳盤查平台」，以遠傳永續經營知識及能力協助中小企業供應鏈一起成長，未來更期盼開放平台給各大廠商及供應鏈。

遠傳也創造不少循環經濟案例。井琪舉例，遠傳近年攜手電動車業者，將汰換後的電池，打造「智慧交通號誌不斷電系統」，等於是交通號誌的小儲能系統，吸引日本業者前來觀摩。

井琪認為，過去遠傳以大人物（大數據、人工智慧、物聯網）推動智慧資通訊（Smart ICT）服務，應用在智慧城市及企業數位轉型上，已導入綠色的概念，現在從智慧資通訊到綠色資通訊（Green ICT），要聚焦更多綠色智慧應用。

遠傳電信 諾基亞

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