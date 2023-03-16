東區店面提供兩大優勢 買家青睞

自房地合一稅上路後，北市東區店面少有高價表現，然而隨著都更、危老改建情況日趨火熱，也帶動交易行情。專家指出，投資這類黃金店面有兩優勢，包括穩定的租金收入及改建效益高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，位於精華地段的黃金老店面，除了本身因地段優勢的出租價值外，在危老條例的推動下，只要屋齡30年以上就具備重建紅利，若整合順利，基地面積又大，多半創造高效益，因此入手這類店面的房東，多半抱著「現在收租，未來增值」的如意算盤。

近年東區興起都更、危老改建熱潮，不少店面交易都是看準改建商機，不過若是商圈巷弄內店面，則較不容易受到改建效益帶動。

張旭嵐表示，巷弄內店面雖然也具備人潮優勢，但受限於所臨巷弄街道較小，開發量體不易擴大，所以多半需與周邊土地合併申請，在整合路上困難較大。