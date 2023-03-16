海岬型運價 近月暴漲6.7倍

大陸解禁澳洲煤礦，加上全球解封後的原物料需求，近期波羅的海運價指數（BDI）漲勢持續，其中，海岬型運價帶頭衝，今年2月中下旬海岬型船日租金最低來到2,246美元，目前現貨運價是1.75萬美元，換言之，不到一個月運價暴漲逾六倍，漲幅達679%。

法人指出，目前第2季海岬型船期貨價格已經突破2萬美元，而從當前日租金1.75萬美元來看，近期現貨運價即有望挑戰2萬美元大關。國內主要航商包括裕民、新興、慧洋等均是散裝指標航商，船隊規模大且齊全，因此最受惠。

BDI指數昨（15）日收1,603點，小漲1%；海岬型指數（BCI）則收在2,104點，與前日相對持平。

根據最新BCI指數，近一個月運價漲幅兇猛，近期，在全球市況的帶動下，各種散裝船舶日租金一起漲，包括巴拿馬型、輕便型的日租金的近月漲幅分別為105%及101%。

隨著解封後大陸各大公共工程開始推動，新財經政策加速經濟復甦，大陸解禁澳洲煤礦，再加上巴西礦場天氣轉好正常供應，推升散裝船的需求，這波又以海岬型船漲幅最大，國內海岬型船舶較多的中航、裕民、新興等業績也將受惠。

國內的散裝船業者指出，海岬型運價指數（BCI）船舶日租金價格反彈幅度最大，現在終於回到獲利的正常水準，現貨日租金反彈到1.75萬美元合理水準；巴拿馬型及輕便型低日租金也同步揚升，巴拿馬型日租金價格為1.56萬美元、輕便型的日租金為1.38萬美元。

大陸今年將擴大投資、擴內需、強基建、穩地產，促進重點行業增長，其中包括電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等，同時穩定糧食生產等目標，推估GDP成長率5%，全球的散裝運輸需求看俏。

根據外電，最近對於散裝船而言大陸與澳洲的關係有望改善，北京方面已通知海關開放所有澳洲煤炭進口，顯示開始撤銷從2020年起對澳洲煤炭的進口限制，推估3月上半個月，大陸從澳洲進口的煤炭，可能就已經達到100萬噸，市場需求回升，有助於業者開始進場租船布局。