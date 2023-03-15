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反制公司派！泰山：獨董杜英達、陳敏薰對董事會討論事項持反對意見

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

泰山（1218）今（15）日晚間公告，獨立董事杜英達與陳敏薰對董事會討論事項，包括擬訂去年度員工酬勞分派總額提案、擬訂去年度董事酬勞分派案、去年度自結財務報表案等，表示反對意見。

泰山也公告，將於6月30日召開股東會。

市場派獨董杜英達對於處分全家（5903）的獲利是否符合章程所規定的獲利，以及能否當成員工或董事的貢獻並據以分配仍有疑義，故反對此案。另外，獨董陳敏薰對於出售全家股份後，未看到新的投資案，故反對此案。

另外，討論事項中的去年度員工酬勞分派總額提案及去年度董事酬勞分派案，未經董事會通過，故無法進行去年度自結財務報表案之討論與表決。

泰山公司表示，員工酬勞分派總額案及董事酬勞之分派案，皆遵循法令及公司章程相關規定辦理，獨董之質疑恐有誤解。然而處分全家股份之收入如何運用，目前持續慎重評估，並將提出相關計畫。

全家 泰山 陳敏薰

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