快訊

宏都拉斯邦交生變 疑與蔡總統訪美有關

不滿選策會！鍾沛君開出第一槍 宣布辭文傳會副主委

血癌病發不到1年…前台視主播劉忠繼癌逝 好友悲痛哀悼

北市永康街高記轉身成為「永康壹號」住商大樓 一至六樓啟動招租

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
「印尼紡織大王」宋良浩第三代暨虹光集團董事長宋大江（右三）、宋大華（左三）今（15）日與森城建設合作的「永康壹號」舉行上樑典禮，該案預計2024年完工，將是集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，「永康壹號」 將是第二個具有餐飲業進駐的住商混和大樓。虹光集團提供
「印尼紡織大王」宋良浩第三代暨虹光集團董事長宋大江（右三）、宋大華（左三）今（15）日與森城建設合作的「永康壹號」舉行上樑典禮，該案預計2024年完工，將是集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，「永康壹號」 將是第二個具有餐飲業進駐的住商混和大樓。虹光集團提供

「印尼紡織大王」宋良浩第三代暨虹光（2380）集團董事長宋大江、宋大華今（15）日與森城建設合作的「永康壹號」舉行上樑典禮；宋大江指出，該案預計2024年完工，將是集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，「永康壹號」 將是第二個具有餐飲業進駐的住商混和大樓。

2008年響應政府鮭魚返鄉政策回台投資的宋大江，近10年主導台灣投資版圖，10年來在房地產市場投資逾200億元；宋大江表示，集團是以長期投資進行不動產布局，以「永康壹號」來說，是值得長期持有的標的，因此該案一到六樓做為零售出租，做為長期收益，六個樓層的招商、招租已在近日啟動。

「永康壹號」是虹光集團與森城建設合作案，該案今日舉行上樑典禮。全案規劃為地下3層、地上11層的住商混和大樓，一至六樓為零售業出租使用，其中一到三樓可做為飲食業店面，四到六樓為一般零售業，七樓以上則為住宅，預計2024年完工。

而「永康壹號」 的招商啟動後，宋大江表示，不僅再為永康商圈的商業機能及人潮增添助益，更是虹光集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，第二個集團具有餐飲業進駐的住商混和大樓。

宋大江指出，由於集團經營房地產的初心，就是希望將好的東西留在台灣，所以招商的目標也會考量永康商圈的屬性及特色，邀請適合的商家入駐，努力延續高記對永康商圈的意義，讓「永康壹號」 成為下一個永康商圈的代表地標。

虹光集團目前在台投資初估逾200億元，並已推出多筆新案，包括投資興建「荷里居」、「中山．雋」，甚至「大直虹光LIVE」、「永康壹號」，以及預計2025年完工的「植福路商辦案」（前身為伊都汽車旅館），足跡更跨入台中市中心及桃園觀音，並已陸續購入商辦、旅館、店面、土地等。

2021年宋大江弟弟正式返台定居，兄弟倆也成立「虹光大江」、「虹光大華」雙品牌，共同為集團努力並深耕台灣市場。

「印尼紡織大王」宋良浩第三代暨虹光集團董事長宋大江（右）、宋大華今（15）日與森城建設合作的「永康壹號」舉行上樑典禮，該案預計2024年完工，將是集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，「永康壹號」 將是第二個具有餐飲業進駐的住商混和大樓。虹光集團提供
「印尼紡織大王」宋良浩第三代暨虹光集團董事長宋大江（右）、宋大華今（15）日與森城建設合作的「永康壹號」舉行上樑典禮，該案預計2024年完工，將是集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，「永康壹號」 將是第二個具有餐飲業進駐的住商混和大樓。虹光集團提供

大江 餐飲業

延伸閱讀

台中西屯大樓升降梯突墜落 住戶掉至地下一樓送醫

藍營選策會成員傅崐萁等人入列 徐巧芯直言「瑟瑟發抖」

北市青年公園「風雨籃球場」斥資千萬 無法遮風避雨害滑倒挨批

北市動物園啟用戶外無尾熊活動場 觀察360度零死角

相關新聞

歷經2次廢標！高鐵列車組採購案決標285億 向日立東芝採購

台灣高鐵公司董事會今通過決議將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme...

王品今年首發新品牌登場 「就饗鐵板燒」三年要開20家

王品（2727）新品牌「就饗鐵板燒」今（15）日開幕，也是2023年王品集團第一個問世的新品牌。王品表示，「就饗鐵板燒」...

房產雷達／房子法拍之前先賣掉？ 她找房仲賣屋反而虧百萬

一般人房子面臨法拍，第一個念頭就是趕快把房子賣掉，以免被法院賤價拍賣，但這做法未必是對的。專家說，房子被法院拍賣，未必不划算，尤其是贈與或是繼承取得的房子，被法院拍賣，可能反而可以拿到更多，委託出售前最好先試算一下。

1年成交金額高達110億！電腦系畢業的她如何轉戰商仲13年 成為戴德梁行第一戰將？

中美貿易戰下，美國科技大廠積極來台布局，這位商仲業務員如何成為許多知名外商科技公司最信任的軍師？

奇美實業宣布推出永續產品生質ABS

奇美實業今（15）日宣布，旗下的永續材料解決方案Ecologue產品已於3月推出—生質ABS(Bio-ABS)。以生質原...

SoundOn聲浪與中華航空合作 將Podcast節目帶到空中

台灣聲音經濟品牌SoundOn聲浪宣布，攜手與中華航空合作，將Podcast節目帶到空中，讓旅客可透過華航「機上影視娛樂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦