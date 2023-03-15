北市永康街高記轉身成為「永康壹號」住商大樓 一至六樓啟動招租

「印尼紡織大王」宋良浩第三代暨虹光（2380）集團董事長宋大江、宋大華今（15）日與森城建設合作的「永康壹號」舉行上樑典禮；宋大江指出，該案預計2024年完工，將是集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，「永康壹號」 將是第二個具有餐飲業進駐的住商混和大樓。

2008年響應政府鮭魚返鄉政策回台投資的宋大江，近10年主導台灣投資版圖，10年來在房地產市場投資逾200億元；宋大江表示，集團是以長期投資進行不動產布局，以「永康壹號」來說，是值得長期持有的標的，因此該案一到六樓做為零售出租，做為長期收益，六個樓層的招商、招租已在近日啟動。

「永康壹號」是虹光集團與森城建設合作案，該案今日舉行上樑典禮。全案規劃為地下3層、地上11層的住商混和大樓，一至六樓為零售業出租使用，其中一到三樓可做為飲食業店面，四到六樓為一般零售業，七樓以上則為住宅，預計2024年完工。

而「永康壹號」 的招商啟動後，宋大江表示，不僅再為永康商圈的商業機能及人潮增添助益，更是虹光集團繼「大直虹光LIVE」的餐飲大樓後，第二個集團具有餐飲業進駐的住商混和大樓。

宋大江指出，由於集團經營房地產的初心，就是希望將好的東西留在台灣，所以招商的目標也會考量永康商圈的屬性及特色，邀請適合的商家入駐，努力延續高記對永康商圈的意義，讓「永康壹號」 成為下一個永康商圈的代表地標。

虹光集團目前在台投資初估逾200億元，並已推出多筆新案，包括投資興建「荷里居」、「中山．雋」，甚至「大直虹光LIVE」、「永康壹號」，以及預計2025年完工的「植福路商辦案」（前身為伊都汽車旅館），足跡更跨入台中市中心及桃園觀音，並已陸續購入商辦、旅館、店面、土地等。