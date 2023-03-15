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高鐵董事會通過購買12組新世代列車 總價約台幣289億元

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台灣高鐵公司（2633）董事會今（15）日通過決議將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）。本案預計採購12組台灣高鐵新世代列車，採購金額約1240.91億日幣，約合台幣方289億元，ㄧ組列車月24億餘元。

台灣高鐵公司表示，感謝各界在本次新世代列車採購過程中給予的支持與協助，終能促成本案順利決標，使台灣高鐵未來能以更充足之運能，提供旅客優質的旅運服務。

台灣高鐵公司經綜合考量列車乘載率狀況（尤以周末及疏運假期之旅運需求）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標。

於2022年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標，並就各家廠商之投標文件，依安全、技術、營運、財務（含價格）等面向綜合評估考量後進行審議。經與優先議約廠商多次協商，今日經董事會決議，決標予日立東芝聯盟。未來，台灣高鐵公司仍將持續評估市場發展趨勢，規劃列車組規模，提升營運效益，提供旅客更優質的旅運服務，邁進企業永續。

日立 東芝

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