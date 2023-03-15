黃世聰：政府應支持自辦重劃擴大土地量能 減輕房價壓力

房價高漲造成民怨沸騰，財經專家黃世聰今(15)日表示，政府應該釋放土地供給面，藉此減輕房價壓力，因為價值好幾兆的土地都因繼承共同持有，或因政府都市計畫公共設施保留地未徵收，而卡住無法開發，未來應加速重劃腳步，釋放更多土地量能。

黃世聰與逢甲大學土地管理系教授陳建元對談時表示，媒體報導少數地主與重劃會的紛爭，讓外界覺得自辦重劃是不是賺很大？

陳建元笑著說其實開發商也有賠很慘的，「穩賺不賠是後見之明，其實我們台灣也有幾個自辦重劃區，像我知道在雲林縣重劃完之後，一塊地也賣不出去，所以前提是確定這個重劃區未來有人要來蓋房子。」

「這幾年不動產真的是很好，看起來都可以增值，可是誰知道明天過後會怎樣？」陳建元表示，最近有很多黑天鵝，所以開發商一定要確認漲價的總數額，能夠cover這些問題。

陳建元指出，目前價值數兆元的土地資源，除了因繼承的共有土地，還有政府之前規劃公共設施保留地，但過去政府未徵收的情況下，如今只能用重劃去取得。

然而，許多自辦重劃因制度面卡住，極少數地主為取得個人更大利益，與重劃會爭執不下，讓整個重劃區無法完成開發，公務員卻因怕事不願介入，造成重劃時間越拖越久，成本跟著提高。

不過，自辦重劃也常因為無法執行公權力，造成曠日費時。

陳建元說，「這一塊政府把它當做私法自制，所以政府對這一塊的協助其實非常有限，他認為你就像是會員大會嘛！要怎麼配地那就你們自己協調，政府只核定重劃會有沒有符合都市計畫、地價核定、工程費用核定。所以一旦有糾紛時，政府可能會閃的更遠，這也是人之常情，結果變成重劃會要自己想辦法。」

黃世聰和陳建元都認為，台灣可以享受到那麼好的都市發展，土地重劃扮演不可抹滅的角色，但不論是都更或是重劃的過程，都有一些抗爭。

陳建元認為，「像文林苑或是黎明幼兒園，隨著土地漲價，文林苑也是分到上億元，還有台中非常有名的黎明幼兒園，我想這一陣子這樣搞下來，應該也是好幾億的增值；都市計畫開發要公共設施，有公共設施地價才會漲，所以抵費地就是做都市開發的費用拿地來換，抵費地就是抵重劃費用，包括工程的費用和拆遷費用。」

黃世聰最後建議政府，應當支持自辦重劃，以現代化的方式來進行，像私人土地開發一樣，政治力少一點，速度快一點，糾紛減少、成本減少，土地成本也不會飆這麼高，提供供給更多，也能降低房價壓力。