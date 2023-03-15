北市信義區松信社會住宅新建工程開工 預計2027年竣工

「台北市信義區松信社會住宅新建工程」預計於信義區富台里新建90戶社會住宅，今（15）日舉行開工典禮，松信社會住宅座落於台北市信義區雅祥段三小段357地號，基地面積2,281平方公尺，契約金額為8.15億元，興建一棟地下3層、地上11層建築物，可提供90戶社會住宅，並設置區民活動中心及里辦公處，預計於2027年竣工。

松信社會住宅採整體規劃設計，在垂直化的住宅量體中置入休憩空間創造住戶活動聚落；留設廣場及帶狀開放空間，提升社區住戶交流及休憩；道路側設4米以上開放空間，種植綠化及配置人行道步道，並設置座椅等街道傢俱供行人停留；並取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙等標章認證。另為提升社宅工程品質，都發局已檢討相關品管標準作業流程，包括施工階段加強三級品管、監造作為與常見缺失列入驗收項目等，將持續精進驗收、驗屋等品質管控機制，戮力打造高品質、高水準之建築。

出席典禮的台北市長蔣萬安表示，松信社會住宅是信義區重要的安居資源，將協助更多市民以及在台北打拼的年輕人，有個安身立命的新據點。

蔣萬安說，在居住政策的推動上，他關心的不只是社會住宅興建的數量，更重要的還包括居住品質以及住民安全，因此在施工的過程中，也將特別強調社會住宅居住安全品質，並優化了相關的SOP，除了施工期間要強化三級品管、監造作為，並把常見的缺失納入在驗收的項目當中，希望透過優化驗收、驗屋的程序，能夠更加強化品質控管的機制。

另外，台北市屋齡超過30年的建築物高達72%，因此蔣萬安表示，在推動都市更新方面，我們有公辦都更7599專案，還有都更五箭等行動方案，希望透過法規的鬆綁、門檻的降低以及政府及早的介入，能過提供市民朋友相關的協助，對於都市更新不只是看得到，更是可以做得到。