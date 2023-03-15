迎來疫情解封 The One南園四月起將打造莊園音樂會

主打東方人文旅宿的新竹The One南園人文客棧，瞄準疫情解封的春季，今年4月19日到6月2日，將舉辦為期三個月的「春之聲．逍遙音樂節」音樂節，第一棒將由灣聲樂團演出，《流水年華》、《桂花巷》、《光陰的故事》等朗朗上口的樂音，期望打造屬於台灣的當代莊園音樂會。

The One南園在2020年首度面對疫情，就曾經舉辦「我們在一起 一起美好」節慶音樂節，今年終於迎來疫情解封，The One以當代莊園音樂會為藍圖，以成為世界音樂盛事為標的，號召台灣國際級首席攜手新銳跨界藝術Young Talents為策展主軸，承先啟後的青藍知音共同演繹鼓舞生命的美。

對於這次極具意義的音樂節，灣聲樂團團長李哲藝特別譜「大地之歌」一曲，由美國巴爾第摩日報讚譽有加的「美聲精靈聲樂家」蔣啟真特別演出，用溫暖清亮的音色溫柔撫慰人心，期望讓人們對疫後的美好生活更加期待。

談到為何會發想莊園音樂會，The One執行長劉邦初表示，他走遍世界各地，有兩個地方的音樂節讓他印象最深刻，一個是義大利的美地奇朱利尼別墅(Villa Medici Giulin)，每個房間有不同的藝術主題與樂器，在晚餐前的音樂巡禮中，一個房間一位音樂家一種樂器，串起來就是一場迷人又有特色的音樂會。

另外，是日本鹿兒島的天空之森(TENKU)如同The One南園，是個被群山繚繞的山莊，住客限定的音樂家會則在庭園的大樹下舉行，藍天、綠意、音樂，將天地和鳴詮釋到極致。

而The One南園的得天獨厚的地理環境，建築群散發的人文氣息味，以及人文管家服務及款待的溫度，讓劉邦初有信心，能為台灣打造一個獨一無二的音樂節。The One期待這樣獨一無二的莊園音樂會，能年年舉辦，不只讓國內旅人不出國也能享受媲美國際級的音樂盛事，更希望藉此吸引更多目光聚焦台灣，讓國際觀光客可以造訪台灣，參與這場盛事，打造屬於台灣的藝術標的。

而今年5月份起，The One南園將舉辦「首席之聲 攜手 Young Talents」系列的音樂活動，邀請國際級首席與潛力新秀激盪出音樂之間的各種可能性，讓世界聽見台灣之聲。活動時間為五月起每周五5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日。

邀請的國際首席群，包含了亞洲知名暨國家交響樂團豎琴首席－解瑄，橫跨古典與流行樂的鋼琴王子－陳冠宇，國家交響樂團前小提琴首席－李宜錦，沉浸式爵士小號－魏廣皓，台北愛樂室內樂坊藝術總監暨大提琴家－呂超倫等多位首席音樂家。