租賃產業逐漸成形 租賃住宅代管家數創新高

根據財政部統計資料庫資料顯示，去年12月底國內的租賃住宅代管家數達到217家，雙月的銷售額近期也達到1.35億元，家數創下統計新高，同時最新租賃住宅服務業繳存營業保證金家數達到1307家，同樣寫下近期新高，顯示在政策積極鼓勵與輔導下，住宅代管家數持續緩步增加，國內的租賃住宅代管產業正緩步成形。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以日本經驗來看，日本自有住宅比例較低，租賃需求穩定，連帶租賃產業相當發達與成熟，租客與房客也習慣透過仲介完成租屋，但國人已經相當習慣自己處理租屋問題，但衍生出的問題只能雙方協調處理，對租客與屋主有時候相當沒有保障，有些屋主開始年老無力管理，有些則是人在國外，或者去外地買了房屋投資，加上政府全力推動，也給予房東稅負優惠與補助，因此衍生出許多包租與代管的商機。

據財政部統計資料庫統計顯示，去年12月底國內的租賃住宅代管家數達217家，家數寫下新高，且11、12月的銷售額也達1.35億元。另根據租賃住宅服務全聯會的統計，最新租賃住宅服務業繳存營業保證金家數達到1307家，且過去半年仍持續有新會員加入，從官方統計與民間的公會統計都顯示，產業正不斷成長當中。

曾敬德說明，兩者統計有明顯差異，主要有些仲介業可能主要營業項目為不動產仲介，因此官方統計時會歸類在不動產仲介業，但實際上單純做包租代管的業者相對較少，較多可能是買賣與租賃並行的仲介業經營模式。