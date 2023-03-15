SoundOn聲浪與中華航空合作 將Podcast節目帶到空中

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣聲音經濟品牌SoundOn聲浪宣布，攜手與中華航空合作，將Podcast節目帶到空中，讓旅客可透過華航「機上影視娛樂系統」收聽SoundOn託管的精選Podcast節目，為旅客提供獨特的聲音體驗。藉由此次合作，共同將優質的台灣Podcast節目帶向全世界的旅客。

Podcast作為近年熱門的新興媒體，具有聆聽自由度高、主題豐富、內容多元、便於學習等優勢。透過聲音，可提供旅客更沈浸且舒適的體驗，在放鬆的狀態下，利用機上時間掌握趨勢動態、吸收新知、欣賞藝文；一段磁性的聲音話語，可以讓旅客心情沉澱，享受獨處的寧靜；一則有趣的故事，更可讓機上的孩童靜下來、進入睡眠。

SoundOn聲浪總經理詹瑋弘表示，藉由多元且高品質的華語Podcast節目，希望能夠讓更多旅客體驗聆聽的樂趣，同時也藉由華航遍佈世界各地的航線，將優質的台灣文創節目帶向全世界的華語圈。

首批登上華航班機On the Air的Podcast節目包括：商務人士必聽的《聽天下：天下雜誌Podcast》、談親子教育的《那些學校沒教的事》，喜愛藝文乘客必聽的《大叔聊古典》；懷舊長輩不能錯過《大雲食堂》 主持人李四端訪問齊豫、潘越雲再現經典之音；推廣蔬食文化的《ZONG嚨來共》分享華航與榮獲台灣首個米其林綠星的品牌合作，打造永續機上餐飲。未來將定期精選更多元分眾的優質Podcast節目，讓飛行變得更輕鬆愉快。

Podcast 華航 親子教育

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