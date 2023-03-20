以恢弘視野迎接新變局！政治大學後EMBA商業領袖班引領終身學習

思維決定行為、視野成就未來，無懼全球政經局勢，政大商學院以專業創新的教學模組、邀請大師領軍擘劃，打造「後EMBA商業領袖班」，陪伴企業領袖與高階主管展開與時俱進的終身學習。

當前全球政經情勢瞬息萬變，中美對立及烏俄戰爭迫使全球供應鏈展開大移動，科技創新亦掀起新經濟模式，企業面臨到一波波的衝擊及挑戰，國立政治大學副院長兼EMBA執行長邱奕嘉認為，「隨著外在局勢變化快速，企業領袖和高階主管所面臨的挑戰加劇，唯有透過終身學習，才能以更恢弘的格局視野，迎接每個階段的挑戰，同時思考企業下一步的布局。」

為了幫助更多企業主與高階經理人以新思維迎戰未來，政大商學院高階管理發展中心特別規劃為期一年的【後EMBA商業領袖班】，為全台各校EMBA校友與企業主打造交流學習平台，本課程由政大教授領軍規劃，結合歷屆學員的討論及反饋設計而成，此外，亦邀請業界菁英協同教學，理論與實務並行，傳遞商管知識與分享成功經驗，串聯跨域企業家人脈。

學員提出企業實際所面臨的相關問題，透過司徒達賢教授的事業策略分析，可以重新檢視企業與個人未來發展布局。 圖／政大商學院提供

透過四大課程模組引領企業領袖全方位成長

後EMBA商業領袖班的學習主軸，以【宏觀大勢】、【領導轉型】、【傳承永續】及【生活美學】四個模組為重心。帶領學員們從國際局勢、地緣政治等總體經濟開始，綜觀時下顯學ESG、元宇宙、AI等未來科技，到因應時代變革的新領導方針，及「富過三代」的世代傳承與企業永續之道等。

全台首創的【生活美學】課程，更涵蓋藝術、飲食、文學等各種內容，透過美學底蘊的培養，讓企業領袖們能涵養豐富的價值觀與人文情感。邱奕嘉執行長指出，「我們期望以專業、多元陪伴更多的企業領袖，在思考未來、厚植企業韌性的同時，也豐富自己的人生，創造更多新價值。」

全台首創「創新轉型工作坊」，吳靜吉教授帶領學員走出教室，參訪地方創生案例，了解昔日廢棄的場域如何創新轉型變身成觀光休憩場所。 圖／政大商學院提供

名師帶領探討與實境教學，學習體驗更豐富

後EMBA商業領袖班強調行動學習與實境教學，安排各式企業參訪、藝術鑑賞、世界知名一流大學訪學課程，以及「創新與轉型工作坊」等，透過創意的學習活動設計，為學習注入新視角、新思維。

為提供更加精粹的課程，今年更首度加開每月上課一日的【後EMBA商業領袖精鍊班】，本課程規劃著重於從領導者自身出發，透過課程中的軟性層面，重新自我探索、瞭解自己與他人及生活環境間的關係，另一方面則帶領學員綜觀產業發展趨勢，期盼透過課程打造學員身心靈的平衡，藉以帶領企業克服更高挑戰。

當世界不斷變化，企業領袖必須更全面與宏觀的檢視自己在當前經濟潮流下的定位及角色，時時刻刻與時俱進。政大「後EMBA商業領袖班」在師資與校友的緊密串連下，推出各種領先的創新教學模式，帶動商業領袖與菁英共同學習、共同成長。

政大後EMBA即日起至4/19熱烈招生中！

詳細報名資訊請見：http://www.ee.nccu.edu.tw/postemba3rd