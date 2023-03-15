新光銀行幸福一畝田 創造環境與公益共好循環

面對全球興起淨零永續的綠色浪潮，新光金控（2888）子公司新光銀行不僅實踐對環境友善的承諾，落實ESG行動目標，更結合公益回饋的精神，自2021年起發起「幸福一畝田公益計劃」，認養花蓮以自然農法栽種的稻米，並捐贈予花蓮在地公益機構，迄今累計共捐出2,500公斤。

新光銀行表示，新光長期致力落實企業社會責任，面對未來氣候變遷下對環境的衝擊，特地與花蓮「稻寶地．幸福農」合作認養稻田，鼓勵農友依據大自然法則，以尊重土壤基本生態體系，不用化學農藥及肥料傷害土地，選擇與大自然共生共融，收成量雖不如一般慣行農法，但有企業的支持能穩定其收入，期待吸引更多農友投入這項對環境友善的工作。

此外，在與社會共融共好的前提下，新光銀行將認養土地所生產出來的安心稻米全數捐贈給花蓮公益機構，本年度共捐出1,500公斤，贈送對象「華山社會福利慈善事業基金會」、「花蓮縣老人暨家庭關懷協會」、「花蓮原住民少年兒童之家」、「禪光育幼院」，落實關懷弱勢失依長輩及兒少的企業精神，讓善的力量發揮最大的效益。

華山基金會花蓮縣站長蕭介漢表示，在花蓮失依長輩們經常因交通或行動不便，造成生活物資採買的困難，基本溫飽都無法滿足；感謝新光銀行連續三年對長輩們不間斷的關懷，除了讓長輩們能夠吃到安心又健康的好米之外，加上各界善心人士不定期捐贈的關懷物資，讓長輩可暫時不為三餐溫飽而煩惱。

因應全球永續發展趨勢，新光銀行持續推動響應環境氣候變遷議題的倡議行動，與「荒野保護協會」合作「地球一小時EARTH DAY」活動亦邁入第16年，配合全國104間分行共同提前關閉招牌燈等，以達節能減碳的目的，致力落實聯合國永續發展目標SDGs2消除飢餓、SDGs13氣候行動等精神，以實際行動降低氣候變遷對於地球的衝擊，展現新光永續經營「低碳、創新、共好」的核心價值。