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格上豪華車隊添Volvo雷神進駐 首波限定日租2520元起

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Volvo加入格上陣容。業者提供
Volvo加入格上陣容。業者提供

格上豪華品牌車隊再添北歐生力軍。Volvo XC40、XC60及XC90休旅車及V60、V90跨界旅行車以及S60、S90動感房車，入駐格上租車，首波門市取還推出富豪體驗方案，從日租2,520元起，到週租16,000元起、月租41,600元起的全方位套餐，搶攻精緻國旅商機。

為強化進口豪華品牌車隊規模，格上租車與Volvo的深度合作，預計首波將導入200台品牌試乘車，Vovlo搭配有「雷神之鎚」稱號日行燈，加上以人因介面設計的多元寬敞車室風格，為格上多品牌、多元車款車隊，再添Volvo奢華品味。格上擁有格上Go Smart線上逾35萬會員，以及全台最多實體門市站點，主打高鐵出站即取車，透過APP及官網訂車，在全台交通重要樞紐都能就近取車。

觀察國旅市場因國境開放，精緻國旅的需求增加，消費者對租車出遊需求已不再僅是需要一部交通工具，高安全性、高性能及熱門車款詢問度相當高，格上也加速短租車隊汰換腳步，增加進口豪華車款。此外，格上也與嘉義長榮文苑酒店周年慶活動合作，推出酒店最頂級文苑套房自駕住房專案，搭配XC40同級車款，滿足輕時尚的出遊需求。

首波推出的Vovlo富豪體驗套餐，格上定出7折起的限時優惠價格，屢屢獲獎的熱門車款XC40，日租原價3600元，平日限定優惠價僅2520元，週租7日僅需16,000元，月租41,600元；7人座旗艦SUV的XC90平日限定優惠也僅3,990元。除門市取還車外，格上也預計將Volvo車隊投入汽車訂閱市場，擴展樂於接受以汽車訂閱方式擁有自己的車隊，卻不見得需要擁有一台車的訂閱客群，滿足季季換新車的駕駛體驗。

520 周年慶

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