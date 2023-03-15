東區50年老店面 每坪466萬飆新高 房仲曝看上這一點

東區在百貨人潮帶動、危老效益兩大助攻，睽違多年，店面交易創下新高紀錄。據實價登錄，去年9月成交一筆忠孝東路三段一樓店面交易，坪數28.9坪，總價1.35億元，單價約466.5萬元，創下房地合一上路後、7年來店面單價新高紀錄，也是實價登錄以來同路段的店面單價第五名。經查，買方為兩名自然人，且目前已委託給銀行信託。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，該店面就在捷運忠孝復興站旁，且對面就是大安區指標都更案「台北之星Diamond Towers 台北之星」，目前住宅單價行情約250萬元左右，而新光三越將進駐台北之星，預計今年中開幕，等於擁有雙捷運轉乘的交通優勢及百貨人潮帶動，頗具商業價值，因此也帶動此區都更及危老案的積極推進。

張旭嵐分析，依該路段周邊店面租金行情大約每月20萬元左右，年租金投報率約1.8%，雖然投報率不算高，但是由於屋齡已達50年，符合危老條件，此店面及相鄰至安東街口共6筆地號，已經於去年9月危老申請過關，總基地面積約200坪，以商三用途，又拿滿40%的危老容積獎勵，可望重建為總樓地板面積超過1500坪的大樓，不管規劃賣場、商辦或是住宅，都頗富未來性。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察實價登錄以來，忠孝東路上的店面單價排名，第一、二名兩筆忠孝東路四段店面於2014年同時成交，單價分別為778.6和756.8萬元，目前為精品鐘錶店面。

第三名店面2015年賣出單價650萬元，目前由銀行承租，第四名目前是海鮮餐廳經營，第五名則是2022年9月成交的忠孝東路三段店面交易單價466.5萬元，目前仍由鞋店承租中。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，2016年房地合一稅上路後，東區店面也少有高價表現，而忠孝復興站一帶近年的老屋重建火力旺盛，都更案方面，除了有總銷逾400億元的都更大案「台北之星Diamond Towers」外，還有富邦忠孝懷生公辦都更案、大華建設忠孝懷生都更案等指標個案；危老案則接連有「統創緻」、「連雲玥恒」推出，隨著老屋陸續「回春」為新大樓，不僅商圈風貌將迎來新生，區段房地產行情也有機會跟著市容昇華。