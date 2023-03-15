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翻轉嫌惡設施印象 雙北社宅周邊房價年漲逾5%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

永慶房屋表示，過去社會住宅因為入住族群多是社會弱勢族群而被貼上「嫌惡設施」的標籤，但近年政府重視社會住宅的建設與管理，積極改善社宅環境並提供更好的居住條件和服務，使得刻板印象逐漸得到轉化，許多人進駐周邊區域，帶動區域房價走揚。

永慶房產集團根據實價登錄資料，篩選雙北地區500戶以上大型社會住宅周圍1公里內的交易資訊，近一年房價全數上漲，漲幅多在5%以上，最多達14%。

以住宅均價排序，位於台北市信義區的廣慈社宅D區及松山區的健康社宅分別以85萬及76.2萬元名列一、二名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，位於市中心的廣慈社會住宅周圍交通便利，距離捷運永春站僅約10分鐘路程，且近信義計畫區商圈，讓該區域房價維持相對高點，2022年均價達85.0萬元，與2021年同期相較仍有6.0%漲幅。

位於松山區的健康社宅前身為「婦聯五村」，在重建施工後分成一、二區總計4棟507戶，於2018年6月開放入住。

陳金萍表示，基地地理位置良好，周遭機能發展早已成熟，附近還有健康國小、民生國中、介壽國中等多所名校，學區功能完備。健康社宅周圍2022年住宅均價落在76.2萬元，較2021年同期上漲約4.8%，不論是自住或長期置產，都是民眾的優質選擇之一。

至於價格最親民的則是新北市三峽區國光二期青年社會住宅。尚在建設中的三峽區國光二期青年社宅2022年周圍均價為35.8萬元，較2021年漲幅高達14.%。

陳金萍分析，國光二期青年社宅位於民生街、國光街及國慶路旁，鄰近三峽老街商圈，附近也有麥當勞、家樂福以及三鶯國民運動中心，待三鶯線開通之後，往來周圍區域將更加便利，生活機能十分完善，不論是單身還是家庭都適合在此扎根長住。

綜觀雙北大型社宅，發現新北市所設社宅周邊年漲幅都有高達7%，陳金萍分析，新北市社宅基地多建於重劃區上或鄰近的位置。

像是央北社會住宅就建立在央北重劃區之上，並且是全台居住人口最多的社宅，周邊環境較為清幽，但也離捷運十四張站不遠，社宅本身也配有托育中心、便利商店等設施。

土城員和青年社宅建於土城暫緩重劃區，不僅緊鄰居住人口眾多的海山站，周邊也有海山、裕民等熱鬧商圈，目前在社宅周邊也有許多建案正在興建，往後勢必會成為大型居住人口聚集地。

安邦青年社宅則坐落在中和區，往北5分鐘的車程即可到達Costco中和店，距離環狀線中和站步行只須6分鐘路程，待萬大線開通後，步行至萬大樹林線也只需3分鐘，生活機能可謂是相當完善。

而根據統計，目前這幾處社宅的周邊均價都還在「4字頭」，但漲幅落在7%上下，價格有一定的支撐，顯示社宅是嫌惡設施的刻板印象已被打破，社宅周邊憑藉著地段優質、機能完善的優勢，仍受到購屋族群的青睞。

陳金萍表示，社會住宅分有一般戶和優先戶，一般戶所住人群多是以上班族或是小家庭為主，不全是弱勢族群，加上社宅地點都是鄰近捷運站或主要道路等交通便利或是重劃區內，而社宅也強調社區共享空間，提供多元的公共設施，如托嬰、運動設施、開放性圖書館等等，可跟老社區建立起非常友善的關係，成為周邊居民的好厝邊，社宅對於周邊房市可能不是扣分，反而是加分。

台北市信義區的廣慈社宅D區是房價最高的社宅。圖／永慶房屋提供
台北市信義區的廣慈社宅D區是房價最高的社宅。圖／永慶房屋提供

社會住宅 重劃區

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