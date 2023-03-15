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長榮海運配息70元 加發員工獎金

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導

長榮海運去年大賺三三四二億元，交出史上最好成績單，董事會昨天決議每股擬配息七十元，殖利率逾百分之四十，股息殖利率高居台股之冠。

此外，長榮海運的員工，除去年底發放約五十個月年終獎金外，公司昨天公布員工酬勞還有十九點一八億元可發放，估算每位員工還可領約六十二萬元，以月薪六萬元計，等於再多領十個月獎金。

長榮海運五月卅日也將舉行股東常會全面改選董事，候選人名單昨出爐，與目前董事會成員相同。不同的是，原先董事柯麗卿與謝惠全所代表的法人為巴拿馬商長榮國際（ＥＩＳ），這次更改為集團大哥張國華妻所屬的御公司，業界推測，可能因控股公司ＥＩＳ正在處分世界各地的相關資產。長榮老臣觀察，ＥＩＳ的資產總計上千億元不為過。

長榮 資產 巴拿馬

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