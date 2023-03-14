帶頭抗漲！中友週年慶、台中大遠百購物節16日同步登場

市場一片漲聲不斷，中部百貨今年首檔促銷「帶頭抗漲」！包括中友百貨31週年慶、台中大遠百美麗購物節，都將於3月16日開放全館預購、同步開打，搶攻清明連假商機，也為母親節促銷檔期提前暖身。

中友百貨31週年慶，3月16日開放全館預購，3月23日正式開打，第一波至4月5日，搶攻清明連假商機，化妝品4.4折起、精選16件明星商品2.8折起，推出會員加價購，精選暢銷保養、日用品獨家價再使用家族點數扣抵加購。

今年還特別邀請知名藝人李千娜，以「千娜視角」帶領消費者體驗中友31週年慶的多重抗漲優惠好康。

李千娜表示，這次收到中友百貨的邀約覺得非常開心，比粉絲們早一些看到中友週年慶的優惠，中友百貨真的是誠意滿滿，滿額回饋、推出抗漲商品、獨家滿額禮等，「不趁這個時候來採購真的太可惜了！」

中友31週年慶隆重推出「心花點點開超強贈點回饋」：家族點數再升級，更便利、超優惠，整檔業績目標預估15.69億元、年增3.6% ，最高回饋率達24%。

中友百貨店長陳俊華表示，不同於以往送購物券，今年以點數回饋更優惠，家族點數狂送不手軟。全館幾乎都適用點數折抵，包括中友百貨、中友購物網、主題餐廳、美食街都可折抵使用。

消費者可以靈活運用家族點數，在選購商品時使用200點立即折抵100元，以此類推；也可使用限定點數兌換Panasonic、RUNO高質感美型小家電，以及可以扣31點抽價值10萬元電動機車。

此外，3月份也將迎來多家新品牌，包括潮牌ARMANI EXCHANGE、時下流行的手作地毯體驗maowoo，以及近期將開幕的國際時尚電子與生活配件品牌CASETiF中部獨家旗艦店，持續強化商品陣容，滿足顧客需求。

台中大遠百2023美麗購物節VIP預購活動，今年以「好美麗搶購團」為提案，精選四大以美作為主題不同風格的商品，祭出美麗必收，超值特惠，絕對物超所值打動消費者的心，為母親節提前搶攻美麗商機。

台中大遠百店長藍卓成表示，隨著疫情解封，台中大遠百今年前二月業績成長17%，其中精品業績仍有二成以上增幅，並未受國境解封影響。整檔購物節業績目標將挑戰41億元、年增10%，全年也有機會挑戰6%至10%的增長。

藍卓成說，台中大遠百美麗購物節VIP預購16日至23日期間，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品/內睡衣累計3,000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，百貨服飾單筆4,000元送200元、遠百APP會員再加送100元，保健器材單筆5,000元送600元。

大家電單筆1萬送1,000元，1樓國際精品(珠寶/手錶/配件指定專櫃)單櫃1萬送500元，1樓國際精品服飾指定專櫃單櫃1萬送1,000元。