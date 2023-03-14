台灣櫻花去年每股純益4.66元 營收、獲利雙創高

台灣櫻花（9911）今(14)日公布去年合併財報，合併營收淨額82.13億元、年增8.5%，營業利益11.12億元、年減4.1%，稅後純益10.09億元、年增0.1%，每股稅後純益4.66元，營收、獲利雙創歷史新高。

台灣櫻花表示，去年營收成長來主要自廚衛電、整體廚房兩大事業體及淨水產品。廚衛電在2021年幾波寒流及五倍券帶動消費下，熱水器及廚房三機銷售強勁。

然而，去年下半年起消費信心受到通膨及升息的影響，導致消費轉為保守、成長力道放緩。在高基期及消費趨保守影響下，廚衛電全年銷售業績成長3%。

整體廚房受惠於近年建案積極開拓簽約量擴增，建案廚具穩定成長，以及全台廚藝生活館四代店升級效益持續發酵，帶動全年營收成長超過8%。淨水器產品則在通路積極布建及持續推出新品下，全年業績成長超過40%。

儘管整體營收有所成長，但去年營業利益較前一年相比減少，主要因為原物料價格上漲導致成本上升，毛利率相較同期減少1.8%，由於建案合約多為2至3年前簽定，無法立即漲價以反應原物料價格波動。

在轉投資部分，櫻花中國的廚衛電銷售業績受到疫情封控的影響而下降，但得益於匯兌收益、利息和補貼，稅後淨利相較前一年仍有增長。

展望今年，台灣櫻花說，今年房市將進入交屋高峰期，新成屋住宅數將持續增長，預期將帶動整體廚房業績成長，加上小宅精緻化的趨勢明顯，開放式廚房搭配高質感廚具及高機能配備，將有助於整體廚房的套單價推升。

而隨著消費市場緊縮，消費者變得更加精打細算，台灣櫻花在新產品上持續推陳出新，美膚沐浴熱水器、AI風控渦輪增壓變頻歐化油煙機也連續獲得全球設計大賽的肯定，產品升級讓消費者更樂意買單。

台灣櫻花表示，房市交屋高峰、小宅精緻化、產品升級，可望帶動台灣櫻花廚衛電及整體廚房動能。

此外，台灣櫻花櫥櫃新廠及產線調整也開始啟動，新廠將採用現代化設備及技術，提高產能及生產效率，讓櫻花集團在廚衛產業中保持領先地位。

法人預期，台灣櫻花在既有營運模式下，本業廚衛電及整體廚房營收應能保持穩定成長，加上淨水產品及櫻花家居的業績挹注，及各項新事業布局逐漸擴大效益，今年營收及獲利仍有望持續創高，並挑戰雙位數成長。