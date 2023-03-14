解缺藥危機！製藥公會理事長蘇東茂 籲醫院不需過度囤藥

國內自去年至今缺藥問題嚴重，台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂今（14）日表示，許多醫院去年起緊急增量下單，反而造成藥廠供貨吃緊。他呼籲醫院不需搶貨、囤貨，最多以去年度當月份的1.1倍量穩定採購，才能讓供需問題得到平衡穩定。

此外，蘇東茂也表示，健保署每年4月1日依「全民健康保險費用分配比率目標制（DET）」公告調降新藥價，為了讓治療癌症等重大疾病的新醫療科技及藥品，能儘可能獲健保總額給付，卻造成一般慢性病的學名藥面臨大幅降價的問題，影響所及，許多學名藥品項不敷成本退出市場，造成缺藥危機擴大。

蘇東茂建請政府，針對高單價的新醫療科技及新藥，應在健保總額預算之外另編預算，不要一味調降一般學名藥價格來補足健保藥費總額超標缺口，他認為這是非常不公平的「制度」與「機制」。

蘇東茂透露，自從烏俄戰爭開打後，國防部為了提高戰備存藥，透過軍聯標系統要求藥廠提供戰備藥品從一個月，提升到1年，後來經過衛福部出面協調後，才降低為兩個月安全供應量；此外，自去年起缺藥發生並被報導後，各醫療院所因應病人反應藥品需求後，也採取緊急增量下單。

蘇東茂表示，業者面對這些問題時，需中央衛生主管機關政策介入協助要求宣導，呼籲醫院不要搶貨、囤貨，最多以去年度當月份的1.1倍量穩定採購，才能讓供需問題得到平衡穩定。

製藥公會秘書長蘇美惠表示，當醫院大量採購藥品時，有時效期不滿八個月就會被「退貨」，無法確保醫院倉儲、物流系統是否溫度、濕度符合規範，因此依PIC/GMP標準，退貨藥品均須銷燬，造成大量浪費。

蘇東茂表示，長期來說，藥品供應的根本問題在於法規彈性，尤其是國內藥品許可證只有1-2張的產品，核予一定的健保價確保進口供貨有問題時，國內有藥可用的因應政策亦顯重要。

蘇東茂表示，當全球面臨原物料可能短缺的問題時，業者無不努力新增來源以保全藥品的供應，目前藥廠安全準備庫存量均已提高，一般製劑存量三至四個月、原物料四至六個月。但面對取得成本不斷提高的困境，卻又受到藥價法規的限制，如果都要等到缺貨藥才不砍價，那可預期的未來，這樣的品項將會越來越多。