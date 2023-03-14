建案遞延入帳影響 興富發去年獲利腰斬、EPS僅2.29元
興富發建設（2542）今（14）日公布去年財報，去年營收僅266.27億元、年減39.8%，毛利率達33.6%，較前年31%增加2.67個百分點，稅後純益達37.4億元，較前年81.86億元大減54.3%，每股純益僅2.29元，低於前年5.77元。
興富發指出，去年因市場缺工影響，部分建案遞延至今年入帳，因此營運表現未若預期，不過今年預計將有五大案完工入帳，新屋完工可入帳款項約336.07億元，營運確定優於今年。
興富發建設今年共有五大新案完工入帳，包括60.92億元「華悅誠」、73.37億元「興富發T1」10月完工，145.57億元「站前新銳」10月完工，67.3億元「文心愛悅」5月完工、預計第2、3季貢獻，總銷49.83億元「TOP1環球經貿中心」3月完工、第2季入帳，其中「興富發T1」、「站前新銳」為跨年度入帳。
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