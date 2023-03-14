建案遞延入帳影響 興富發去年獲利腰斬、EPS僅2.29元

由貨櫃屋搭建而成的貓谷，是全台最多不同品種貓咪與數量的貓谷空間美學坊，彷彿置身電影《貓的報恩》！透過新的品牌定位與營運方向，並規劃品牌形象提昇、新商品開發與導入數位加值應用，讓消費者更沉浸在擼貓的樂趣裡。

2023-03-14 15:23