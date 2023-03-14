阿聯酋航空強化各洲營運量能 旗艦客機A380將於8月1日重返台北天空

阿聯酋航空自2022-23新財政年度初期，可售座位公里總數（Total ASKM）即大幅提升31%，優異成績促使阿聯酋航空採取更進一步的規劃，宣佈自2023年3月26日起，逐步增加北半球夏季航班的座位數。

過去幾個月以來，阿聯酋航空陸續規劃並快速拓展飛行網絡，包括恢復五個航點、新增以色列特拉維夫航線、每週於現有航線中增加251個航班，並持續提升機上及地面服務。阿聯酋航空也正式宣佈，將自8月1日起，恢復以兩艙等A380旗艦客機執飛台北—杜拜航線，台灣旅客可再次享受阿聯酋航空著名的機上貴賓休息室，在40,000英呎的高空盡情放鬆、品嚐美味小點，並與來自全球的旅客交流。

阿聯酋航空商務長阿德南‧卡辛（Adnan Kazim）表示：「阿聯酋航空持續拓展全球飛行網絡並部屬運能，以滿足世界各地的旅行需求。我們的財政年度起步得相對平靜，因為我們在杜拜國際機場北側跑道6月完成修復前暫緩了營運拓展，自2022年7月方開始持續擴增。阿聯酋航空的訂位狀況顯示旅客需求非常強勁，而我們正多方嘗試，期望在整體條件許可的情況下儘快恢復營運運能，同時升級我們的機隊與產品，確保旅客享受最佳的飛悅卓越體驗。目前，阿聯酋航空的機隊中，已有四架A380完成機艙翻新，配置了全新內裝及豪華經濟艙座椅，而隨著阿聯酋航空斥資20億美元的客艙與服務增強計劃加速進行，將有更多飛機加入服務。阿聯酋航空也將於接下來的幾個月，於現有的歐洲、澳洲與非洲航線增加班次，並重啟數個東亞城市航線。」

阿聯酋航空將於 2023年北半球夏季航班重啟A380營運，持續擴展A380客機營運據點，將在以下航點重啟相當具指標性的雙層客機服務：格拉斯哥（3月26日起）、卡薩布蘭卡（4月15日起）、北京（5月1日起）、上海（6月4日起）、尼斯（6月1日起）、伯明罕（7月1日起）、吉隆坡（8月1日起）、以及台北（8月1日起）。