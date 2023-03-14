新板回來了！指標豪宅結束連9慘賠 專家曝後勢

實價揭露，新北市新板特區「謙岳」4樓戶交易，屋主2014年以約1.14億買入，今年1月以約1.15億轉手，持有9年，帳面獲利100萬元；雖然不多，卻是謙岳住戶轉手首次獲利，之前9戶轉售，全部賠售。

謙岳位於新板特區新站路，樓高26層，為新板指標豪宅。該社區在2014年陸續交屋，實價揭露39戶，全部在億元以上，為新北市首棟全棟億元戶社區，拆算單價多在8字頭以上，最高近9字頭。

不過該社區交屋後，面臨房市大環境不景氣，行情迅速下滑，2016年17樓戶轉手，賠了2970萬元。 2018年5樓戶更慘，屋主預售以約1.32億購買，賣出僅9500萬元，賠了3765萬元。實價資料謙岳之前共有九筆轉手紀錄，帳面大多賠售一千萬元以上。

最新一筆4樓戶，含車位總面積約167坪，以1.1566億元成交，對照2014年的購買價格，屋主帳面獲利100萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新板特區是過去大坪數豪宅推案聚落，世界花園橋峰2013年曾以單坪92.2萬元登上板橋一哥寶座，謙岳最高單價也達89.9萬元，但2014年房市反轉，大坪數豪宅滯銷，且隨屋齡逐漸增加，新板豪宅單價一度掉至5、6字頭。

不過近年豪宅買氣又逐漸回溫，謙岳23樓戶去年11月交易，單價即已重回八字頭，如今再有住戶轉手獲利，雖然不多，但可望帶給社區屋主更多信心，進一步站穩先前高點行情。