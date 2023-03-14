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建設利多鍍金 潭子弘富重劃區五年漲56.9%受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
寶璽機構旗下睿嚮建設選在弘富重劃區推出「睿嚮大涵」甚受關注。業者提供
寶璽機構旗下睿嚮建設選在弘富重劃區推出「睿嚮大涵」甚受關注。業者提供

建設利多鍍金，北台中成置產焦點。根據實價登錄資料統計，潭子弘富重劃區「住宅大樓均價」，在五年內就有56.9%的漲幅，且預售房價已站穩3字頭。

潭子、豐原近年建設腳步加快，大量利多挹注明顯帶動剛性購屋需求，尤其潭子區擁有潭子科技園區與聚興產業園區帶動人口紅利，綠空廊道、潭子國民運動中心、國道4號豐潭段接74號也陸續完工，備受購屋族關注，其中弘富重劃區更因擁有大量綠覆，吸引不少自住客群搶進。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，74環線是兵家必爭的一線戰區，不少閘道隨著大量社區交屋，上下班時間塞車問題成為隱憂。

而潭子區可開發素地不多，且因案量少，從中山路上74號沿路幾乎沒有塞車問題，國4豐潭段的開通更為此區挹注強勁撐盤利多，受到購屋族群熱烈關注，具品牌加持的個案更具備了保值抗跌的特性，房市發展備受期待。

觀察潭子區推案，寶璽機構旗下睿嚮建設初試啼聲新作，選在弘富重劃區推出「睿嚮大涵」最受關注，全案施工、規劃團隊皆由寶璽建設原班人馬操刀，打造零店面精品寓所。此案採先建後售，產品規劃戶戶邊間雙面採光，客廳更採用「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光。目前全案預售實登揭露已來到33筆，均價約37萬元。

同樣位於弘富重劃區的「恆山和合」，累計已揭露134筆交易，均價約33萬元，表現同樣亮眼。另外，「佳茂6962三期-御景莊園」則有198筆成交，均價約落在32萬元，也顯示目前潭子區已穩站3字頭，且案量穩定去化。

而同樣有國4豐潭段的加持的豐原，除了豐原轉運中心正式啟用，將規劃為運動產業園區的「豐富專案」也正積極規劃中，帶動區域房市大熱。

其中，久樘開發在豐原精華商圈愛國街、中陽路上的新案「久樘宸陽」，鄰近附明星學區南陽國小、豐東國中，周邊還有南陽、復興、廟東商圈和豐原第一公有零售市場等，各項生活機能都很便利。

此案產品規劃37至45坪的3、4房，除了有當層排氣逐層封閉，也配備廚餘冷藏壓縮設備，面東、西向採用前後複層Low-E節能玻璃，在豐原當地都是少見的高規格配備，公設空間還是豐原當地唯一獲得國際設計美國MUSE設計金獎的建案。

目前實價登錄揭露已有98筆，最高成交單價為43.8萬元，當中出現突破當地新屋總價的3筆3,000萬元以上成交，而最高成交總價甚至來到3,632萬元，足見區域剛性買盤實力。

此外，富宇建設新案「大宅豐鼎」，位於豐原火車站東核心商圈，產品規劃37至50坪3、4房，共378戶住家產品，進場時就以開出5字頭的區域新高價，目前在實價登錄揭露的25筆交易當中，有10筆是每坪單價超過50萬元以上的成交，進一步推升區域新案成交價。

近五年潭子弘富自辦市地重劃區房價變化。資料來源：實價登錄、元宏不動產加值服務平台
近五年潭子弘富自辦市地重劃區房價變化。資料來源：實價登錄、元宏不動產加值服務平台

重劃區 實價登錄

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