長榮海運逆勢擴大船舶規模、強化競爭力 租進9艘船舶

長榮海運（2603）今（14）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為擴大營運規模及強化航線競爭力，擬向長榮海運新加坡公司取得9艘船舶使用權資產，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，該批船舶計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。

本次長榮亞洲共計取得4艘14,000TEU及5艘20,000TEU之船舶使用權資產，金額總計約美金7.7億元，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，金額總計美金2,890萬元。