快訊

超狂！長榮去年營收、獲利雙創新高 將配息70元現金

長榮海運逆勢擴大船舶規模、強化競爭力 租進9艘船舶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。圖／聯合報系資料照片
長榮海運。圖／聯合報系資料照片

長榮海運（2603）今（14）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為擴大營運規模及強化航線競爭力，擬向長榮海運新加坡公司取得9艘船舶使用權資產，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，該批船舶計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。

本次長榮亞洲共計取得4艘14,000TEU及5艘20,000TEU之船舶使用權資產，金額總計約美金7.7億元，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，金額總計美金2,890萬元。

本次資產交易案係依據長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經長榮海運及長榮亞洲之董事會決議通過。

長榮海運逆勢擴大船舶規模，強化競爭力租進9艘船舶。黃淑惠攝
長榮海運逆勢擴大船舶規模，強化競爭力租進9艘船舶。黃淑惠攝

長榮海運 航線

延伸閱讀

最牛一輪／長榮穩健 統一29看俏

陽明、長榮 認購拉風

日月潭水位持續走低 日管處拖離朝霧、玄光碼頭1號浮排

台航2022年獲利年增52%、EPS4.83元 換約效益是關鍵

相關新聞

長榮海運逆勢擴大船舶規模、強化競爭力 租進9艘船舶

長榮海運（2603）今（14）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為擴大營運規模及強化航線...

貓谷空間美學坊：貓的報恩外一章 貓谷奇遇記

由貨櫃屋搭建而成的貓谷，是全台最多不同品種貓咪與數量的貓谷空間美學坊，彷彿置身電影《貓的報恩》！透過新的品牌定位與營運方向，並規劃品牌形象提昇、新商品開發與導入數位加值應用，讓消費者更沉浸在擼貓的樂趣裡。

軌道經濟助攻 安坑房價漲幅領跑新店

近年安坑地區在軌道經濟的加持下，房市表現搶眼。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，近一年在新店重點生活圈中以安康生活圈...

農地違章納管螺絲鬆 「新工廠寄居舊工廠」欲矇混過關

納管農地違章工廠遞交改善計畫期限將至，未如期遞交工廠改善計畫者，將面臨斷水斷電處分，但環團發現，許多在審核階段的工廠有新...

最壞情況已過？信義：房市買氣已有回籠跡象

信義房屋（9940）13日召開111年第4季法說會表示，111年受到股市重挫、央行連四季升息與政府打擊炒房政策影響，房市...

房價起跌了？共構宅EAT、台北摩根接連賠售

房市跌價啟動了? 根據實價資料，包括捷運永春站共構宅「EAT國際館」、南京三民站共構宅「台北摩根」今年1月都出現住戶轉手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦