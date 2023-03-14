長榮海運逆勢擴大船舶規模、強化競爭力 租進9艘船舶
長榮海運（2603）今（14）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為擴大營運規模及強化航線競爭力，擬向長榮海運新加坡公司取得9艘船舶使用權資產，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，該批船舶計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。
本次長榮亞洲共計取得4艘14,000TEU及5艘20,000TEU之船舶使用權資產，金額總計約美金7.7億元，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，金額總計美金2,890萬元。
本次資產交易案係依據長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經長榮海運及長榮亞洲之董事會決議通過。
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