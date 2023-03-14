新店八大生活圈 2區房價走跌、這區逆勢漲17%

新北新店區交通方便，生活機能成熟，近年房價快速上揚，但受利空影響，東森房屋研究中心統計實價，去年新店區房價僅上漲4%，不過，安康地區在軌道經濟的加持下，區域房市表現依然相當搶眼。

東森房屋研究中心根據實價登錄資料統計新店八大重點生活圈，近一年以安康生活圈漲幅17%最多，平均房價從每坪37.1萬元上漲到每坪43.5萬元，安坑輕軌沿線住宅上漲12%居次，第三為北宜生活圈10%。

另外位處精華的大坪林、七張生活圈則出現微跌，目前房價維持在六字頭。

東森房屋新店安康加盟店副店長黃沁熏指出，安坑輕軌通車後，僅需3、40分鐘左右就可以到達台北市，近來愈來愈多的通勤族群入住安坑，用通勤時間換取更高CP值的房價，進而帶動區域住房需求，去年各地交易量大多萎縮，但安坑地區的房市表現仍相對堅挺。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，安坑房價基期相對較低，輕軌通車讓房市發展具想像空間，值得購屋民眾入手，不過，短期內安坑房價補漲過快，打算短線進出的投資族群仍要謹慎進場，切忌盲目，以免買在高點，徒增未來被套牢的風險。