正港金雞母！ 彰化最貴雞舍榮登二林「豪宅王」

國內雞蛋荒成熱門話題，實價登錄資訊揭露，近2年養雞重鎮彰化千坪以上房地交易半數為雞舍，二林鎮一處雞舍去年5月以總價4260萬元易主，榮登去年彰化最貴雞舍，同時也是二林「豪宅王」。

農委會最新畜禽統計，彰化縣是全國雞禽飼養規模最大的縣市，雞舍交易相對活絡。

台灣房屋彙整，近二年彰化實價登錄雞舍相關交易總價前三名，冠軍是芳苑鄉芳頂路雞舍，建坪近1963坪、地坪逾1320.4坪，交易總價6420萬元；亞軍為埔鹽鄉好金路雞舍，站上6000萬元；伸港鄉汴頭路雞舍僅572坪，以5000萬元居第三。

第四名雞舍位於二林鎮斗苑路，建坪493.8坪，地坪1719.1坪，去年5月以總價4260萬元易主，榮登去年「彰化最貴雞舍」，同時也是二林鎮去年房地交易總價王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，畜牧場顧慮衛生及生產品質，且依法有最小面積限制，加上養雞還須建置禽舍，以及廢水處理、堆肥舍等設施，土地需求強烈，具「建坪廣大，地坪開闊」的特色，通常連同設備整包出售，所以畜牧場相關交易，常攻占中南部農牧重鎮的高總價交易榜。

近兩年不計離岸的彰濱工業區，彰化建坪逾千坪房地交易共10件，其中5件為雞舍，顯見雞舍是是彰化大型房地交易的要角，其中又以芳苑鄉進榜交易最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，畜牧業具產業群聚效應，以芳苑為例，全鄉飼養雞隻數達1100萬隻，是鄉內人口的314倍，所以有意擴大或投入養雞業的買家常往中南部鄉間尋覓，這也讓雞舍成為當地高總價房地交易常客。