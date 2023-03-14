梁赫群主持漢米爾頓發表會 全新PERFORMER系列搶先看

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣孔劉梁赫群臨櫃玩賞PERFORMER新錶款，佩服品牌長期堅持的製錶熱情。圖/漢米爾頓提供
台灣孔劉梁赫群臨櫃玩賞PERFORMER新錶款，佩服品牌長期堅持的製錶熱情。圖/漢米爾頓提供

主持風格幽默生動的梁赫群，化身「台灣孔劉」主持漢米爾頓腕錶發表會，分享守時的觀念，親和力的形象更添時尚氣息。他表示，很欣賞這款「可翻轉錶殼」的爵士大師系列新作Face 2 Face III限量版新錶款，特別在漢米爾頓專櫃選購自己中意的限量編號錶款。

爵士大師系列亦於3月1日推出全新時尚運動風「Performer系列」共11款錶款。

梁赫群表示，他很佩服品牌長期堅持的製錶熱情，「無論是品牌或明星藝人，了解自己的特色並發揮長處，同時推陳出新，帶給人們源源不斷的創意跟感動，讓大眾有機會長長久久地欣賞這個品牌跟藝人，漢米爾頓做得很好，錶迷給予很多掌聲，我自己也還在學習。學習的過程雖不盡完美，也得到很多支持我的掌聲，非常感謝。」

Performer系列具備適合穿梭不同場合的格調，加入以性能為首的概念，專為追求功能與風格的人士而設計，足以應付週末假期冒險的耐用性能，亦具備駕馭西裝革履正式場合的精緻外形。

此次全新上市的「Performer系列」是一款能面對任何挑戰的時尚腕錶，帶有時尚俐落的運動風格設計，散發雋永魅力，提供一系列男女皆宜的11款選擇，從果敢時尚的42毫米計時碼錶版本，到前衛而精美的38毫米及34毫米自動上鍊腕錶款式。

過去爵士大師系列有強調鏤空之美的Open heart，有具備個人風格、經典情懷的Ventura，現在增添有具有速度、運動、搭配感的Performer，讓漢米爾頓的爵士大師系列更加完整豐富。

爵士大師系列Performer 42毫米三眼自動上鍊計時碼錶設有四種不同造型，皆有動感十足的設計。四種版本在尖端的性能表現和都市魅力之間取得微妙平衡，並配置時尚的精鋼或大膽的玫瑰金PVD塗層錶殼，以及具有固定測速刻度的錶圈。清晰易讀的錶盤具有三個計時盤，運作時散發著運動風尚，令人聯想到賽事測量競速的美學。搭載具備60小時動力儲存的H-31自動上鍊計時機芯，和以非磁性補償合金Nivachron™製造的擺輪游絲。

爵士大師系列Performer 38毫米和34毫米版本則保留了時尚運動風的視覺，同時提供更低調簡約面盤或珍珠母貝錶盤作為選擇，是男女都可以配戴的尺寸。圖/漢米爾頓提供
爵士大師系列Performer 38毫米和34毫米版本則保留了時尚運動風的視覺，同時提供更低調簡約面盤或珍珠母貝錶盤作為選擇，是男女都可以配戴的尺寸。圖/漢米爾頓提供

爵士 運動 漢米爾頓

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