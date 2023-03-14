梁赫群主持漢米爾頓發表會 全新PERFORMER系列搶先看

主持風格幽默生動的梁赫群，化身「台灣孔劉」主持漢米爾頓腕錶發表會，分享守時的觀念，親和力的形象更添時尚氣息。他表示，很欣賞這款「可翻轉錶殼」的爵士大師系列新作Face 2 Face III限量版新錶款，特別在漢米爾頓專櫃選購自己中意的限量編號錶款。

爵士大師系列亦於3月1日推出全新時尚運動風「Performer系列」共11款錶款。

梁赫群表示，他很佩服品牌長期堅持的製錶熱情，「無論是品牌或明星藝人，了解自己的特色並發揮長處，同時推陳出新，帶給人們源源不斷的創意跟感動，讓大眾有機會長長久久地欣賞這個品牌跟藝人，漢米爾頓做得很好，錶迷給予很多掌聲，我自己也還在學習。學習的過程雖不盡完美，也得到很多支持我的掌聲，非常感謝。」

Performer系列具備適合穿梭不同場合的格調，加入以性能為首的概念，專為追求功能與風格的人士而設計，足以應付週末假期冒險的耐用性能，亦具備駕馭西裝革履正式場合的精緻外形。

此次全新上市的「Performer系列」是一款能面對任何挑戰的時尚腕錶，帶有時尚俐落的運動風格設計，散發雋永魅力，提供一系列男女皆宜的11款選擇，從果敢時尚的42毫米計時碼錶版本，到前衛而精美的38毫米及34毫米自動上鍊腕錶款式。

過去爵士大師系列有強調鏤空之美的Open heart，有具備個人風格、經典情懷的Ventura，現在增添有具有速度、運動、搭配感的Performer，讓漢米爾頓的爵士大師系列更加完整豐富。