旭富製藥兩年前廠房大火產線全毀後 今年有望浴火重生

原料藥產業模範生的旭富製藥（4119），自從兩年前廠房大火，生產線全毀後，今年公司有望浴火重生。旭富董事長翁維駿今（13）日表示，位在桃園蘆竹區工廠產線直至去年底已恢復到原有產能四成，預計今年第4季可完全恢復到災前水準，另外觀音新廠也將在2024年正式投產。

旭富主要產品包括PGA中間體、VA series 癲癇原料藥、鎮定安眠原料藥與中間體、BZA青光眼原料藥、心律不整原料藥及抗憂鬱症原料藥等。公司2020年12月桃園蘆竹區工廠發生大火，大部分生產線燒毀。

翁維駿指出，2021年透過承租他廠及銷售庫存品維持營運， 2022年自有產能逐步恢復，過去兩年獲利仍維持正數。火災保險理賠及和解談判也大致解決。

翁維駿表示，近兩年疫情影響工廠重置進度，產線至今還未完全恢復，截至目前為止仍被客戶追著跑，不過至去年底已產能已恢復到四成，今年第4季將完全恢復，同時還會有保險賠償金入帳。

翁維駿表示，除了蘆竹廠外，旭富在桃園觀音區也正在興建新廠，預計在2024年上半年可投產，屆時整體產能將超越災前水準。不過，過去在火災前原有客戶訂單，目前尚無法完全追回來，他坦言，有些客戶已經將生產轉移到他廠，隨著產能恢復會爭取重新代工，機會還是在的，只是一開始可能不會是第一供應商。

翁維駿強調，目前重置廠房過程中，新設備相較舊廠效能進一步提升，但折舊攤提也會讓初期費用成本較高，未來將擴大營運觸角、優化產品組合提升獲利。