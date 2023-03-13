台塑新智能斥資60億元 彰濱首期電芯廠預計4月12日動土

整合台塑（1301）集團旗下所有資源於一身的台塑新智能，在經歷近半年的規畫籌備後，斥資60億元的第一期2.1GWh鋰鐵電池芯廠，將於4月21日舉辦動土典禮。這也是台塑新智能成軍以來，最重要的階段性目標成就。

去年5月初，台塑四寶宣布將合資成立新智能科技公司，初期設立資本額為70億元；到7月初「台塑新智能」正式成軍，跨入「節能」、「儲能」、「新能源」與「循環再利用」等4大領域，將投資逾160億元，規劃於彰濱工業區設置5GWh（50億瓦時）的磷酸鋰鐵電池芯廠。

針對鋰鐵電池芯廠規劃，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，第一階段預計投資60億元，設置規模2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，預計2024年可量產；第二階段則預計投資100億元，設置規模2.9GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠。

另一方面，因應電池芯廠量產前、新能源市場的龐大需求，於台化彰化廠區先設置年產能達200百萬瓦時（Mega-Watt hour）的鋰鐵電池模組產線，目前已設置完成進行試俥中。將藉以供應台灣、日本、美國、東南亞等地區各類UPS緊急備用電源需求。

台塑新智能已與翰可能源、眾樹能源組成「儲能國家隊」，三方首次合建的台南永康5MW儲能案場已通過第三方認證，後續將在雲林、南投、彰化、嘉義完成五大儲能案場，設置容量總計將高達50MW以上，今年也會啟動建置台化彰化廠的100MW超級儲能系統。

此外，台塑新智能也持續布局電動車市場，包括與美國電動車公司aptera Motors合作開發新一代的車用磷酸鋰鐵電池。