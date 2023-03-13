安永輔導八家新創團隊 躍進創櫃板

高雄市政府經發局扶植新創，成立DAKUO數創中心、KO-IN智高點兩大新創基地，透過產業政策引導企業數位轉型，以地方創生計畫協助企業活絡商圈、獎勵競賽鼓勵節能減碳，加速新創團隊成長茁壯。DAKUO x KO-IN新創基地委由安永企業管理諮詢服務（股）公司協助園區進駐廠商進行創櫃，今年有八家新創廠商表達登錄創櫃意願或已接受輔導。

2022年度DAKUO x KO-IN新創基地委由安永企業管理諮詢服務(股)公司協助強化新創產業生態系，共同舉辦交流活動、主題講座各12個場次，主軸為「創業邁向創櫃」，包括推動高雄優質企業邁向資本巿場出發到善用政府多元資金管道、世界航向元宇宙、AI跨領域創新科技到新創事業預算編製，吸引超過1,500人次與會交流學習。

新創團隊與在地廠商於「創業邁向創櫃」系列講座與交流活動中，逐步建立穩健的業務與財務規劃，期許自己跨出資本巿場的第一步，共計已有八家進駐基地與在地的新創廠商表達登錄創櫃板意願或已接受創櫃輔導。

安永企業管理諮詢服務(股)公司南區新創負責人李芳文表示，一般新創廠商在創業初期比較容易忽略會計作業及其他內部控制的健全性。會計報表的不健全衍生出投資人對公司的不信任，沒有其他內部控制容易衍生資產不清楚疑慮，且新創都需要進行對外募資，因此創櫃為新創提供一個很好的方案。創櫃板可協助扶植微型及中小企業，提供籌資管道、免費聯合輔導、擴大營運規模提升知名度等好處，讓業務及營運規模成長，進一步邁向資本市場。

高雄在地的新創廠商-慧穎生醫，是以科研為導向、致力研發天然植物萃取有效成分的生物技術開發及製造公司，在安永的介紹及服務下接受創櫃輔導。慧穎生醫董事長謝慧萍表示：「考量到做的天然物希望將來交給有想法的年輕人一起做。在接受創櫃輔導的過程中，了解到重視作業流程如同導入ISO，需要重視溯源、製造等流程，陸續有多家的國內外大廠來洽談。」創櫃登板只是進入資本巿場的第一步，慧穎生醫將一步步建立進入資本巿場應有的架構。

不僅如此，安永持續協助輔導DAKUO x KO-IN園區進駐廠商進行創櫃，易晨智能、智匯融通、連奕自動化，共三家廠商預計今年度向櫃檯買賣中心申請創櫃；愛吠的狗則預計2024年向櫃檯買賣中心申請。大中圖書、慧穎生醫、數位玩家及樓上那間公司皆已在創櫃輔導。

李芳文表示，由於創櫃公司的股票仍屬於非公開發行，股權架構仍能按照股東的想法進行調整，對部分新創企業來說更加符合其需求。若有意願往創櫃板方向走的新創，進駐DAKUO x KO-IN園區，可獲得更多資源以進行商業模式、業務到創櫃的各項協助。