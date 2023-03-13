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「白金商機」夯！全家將砸逾20億元蓋萬坪福比麵包二廠

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
福比麵包生產全家旗下「匠吐司」，此為全家3月新品「香蕉巧克力雙享夾心土司」。全家／提供
福比麵包生產全家旗下「匠吐司」，此為全家3月新品「香蕉巧克力雙享夾心土司」。全家／提供

「白金商機」夯！全家13日公告，董事會決議通過自地委建廠房與宿舍工程預算，將砸下20.56億元，作為福比麵包二廠近萬坪廠房，預計於後（2025）年啟用，蓄積集團成長新動能。

全家昨日董事會通過福比麵包二廠的建設投資案，總金額共20.56億元，麵包廠房面積近萬坪，地點位於新竹湖口，預計2025年稼動。

福比麵包目前共計四條產線，包含吐司、麵包、鬆餅和夾心吐司，生產39種品項，單日最高產能約30萬個，全家表示，由於目前福比麵包稼動率已達8成，為因應全家便利商店店數擴充與消費者對烘培產品的需求日升，預計於2025年啟用福比二廠再增產能。

福比麵包為全家於2016年投資成立的子公司，是全家專用麵包工廠，從銷售端整合至製造端，快速對應消費趨勢或缺口，開發符合消費者喜愛的商品；2017年稼動後，隔年即達損益兩平，營業額與獲利連年成長。

福比麵包生產全家旗下的「匠吐司」、「滿餡麵包」、「極鬆餅」，也是全家三大招牌產品，匠土司系列產品年銷更是至少2,000萬條。

福比出產九成以上的商品，皆取得Clean label少添加潔淨標章，也是國內第一個全品項皆使用時控條碼的麵包廠，在商品條碼中設定時間參數，只要超過效期，店舖末端收銀機就無法刷取條碼、無法結帳，從源頭即確保通路端消費者的食品安全。

麵包 全家便利商店

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