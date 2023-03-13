王品集團自結1月EPS 2.9元賺贏Q4整季

王品（2727）集團今(13)日公告1月自結獲利，營收為21.71億元，稅前淨利為2.71億元、稅後淨利2.17億元，稅後EPS 2.92元。

法人分析，王品元月獲利開紅盤，主要是受惠台灣史上最長春節連假，推升王品單月合併營收21.7億元創歷史新高，營業淨利率也跟著急速攀升，出現單月賺贏2022年第4季的情況，年增為158.41%。

王品集團日前已公告2月營收，兩岸合併營收18.2億元，創同期歷史新高，年增11.86%。其中大陸事業群逐步回穩，營收4.8億元，年增3.87%。隨著大陸積極提振消費，擴大零售、餐飲消費額，台灣則有新品牌、新門店動能，王品集團對未來展望審慎樂觀。

王品集團同步公布2022年Q4自結合併營收為50.11億元，年增-0.58%，稅前淨利1.99億元、稅後淨利為1.63億元、EPS 2.74元，較2021年成長166.02%。回顧2022年第4季，台灣事業群305家門店，受惠10月國慶連假到聖誕節、跨年聚餐熱絡行情，業績一路旺到年底，營收、獲利較Q3躍升。

大陸事業群卻處於「清零」與嚴格「封控」狀態，至12月底雖宣告放寬，但迅速攀升的確診數仍使消費者心中存有疑慮，聚餐情形緩步回穩，直到一月春節假期才回穩，堪比疫情前的狀況。

王品集團2022年自結合併營收183.21億元，稅前淨利3.7億元，稅後淨利2.58億元，稅後EPS 5.15元，較2021年虧損1.44元大幅成長。