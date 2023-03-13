光陽：2024年目標成為油車、電車雙料龍頭

光陽今舉行「全力以赴．Always Aspire」品牌發表會，共發表2款黃牌重機、6款白牌等8台燃油車、1台電動機車共9台新車，董事長柯勝峯表示，目標光陽要成為油車、電車雙料冠軍，「明年的機會很大」。

三陽工業去年成功擠下已連22年在台灣機車市場稱霸的光陽集團，登上台灣機車廠龍頭寶座。對此，柯勝峯指出，這對光陽來說，也是一個機會，可以檢討有什麼可以做得更好的地方，此次發表也算是一個「起手式」。

柯勝峯表示，在通膨的時代，整體來說，原物料價格上漲壓力仍在，去年受「缺料」影響很大，今年狀況有緩解，不會像過去那樣嚴重。

柯勝峯認為，電車市場相當熱鬧，而中央與地方政府的政策，電車就是要取代油車，因此長期趨勢是友善的，台灣也是電車方面的領導，去年第四季光陽Ionex就穩坐電車亞軍，今年到目前為止，也有15至20%市占率，傳統來說，第一季是淡季，隨著時間推進，Ionex市占率越來越高。

柯勝峯說，雖然希望今年就可以成為電車龍頭，但與競爭對手還是有一段差距，明年是光陽60周年，因此設定為明年目標也有特殊意義。

雖然Gogoro近來開始降價，但柯勝峯認為，目前成本不太有下降空間，廠商為了保有自己的市占率，會進行降價促銷，這也會傷害到獲利，但為了市場是沒辦法的，價格競爭也會越來越激烈。