快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

響應植樹月 南亞員工參與「千人種樹、後人乘涼」活動

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
南亞公司於植樹節當天舉辦「千人種樹．後人乘涼」活動，由執行副總施宗岳（左7）及楊梅區區長邱世源帶領活動展開。南亞提供／照
南亞公司於植樹節當天舉辦「千人種樹．後人乘涼」活動，由執行副總施宗岳（左7）及楊梅區區長邱世源帶領活動展開。南亞提供／照

3月12日是植樹節，南亞公司昨（12）日在台塑楊梅有機生態農場舉辦「千人種樹、後人乘涼」系列活動，預計在四場活動中號召旗下千名員工捲起袖子種樹減碳愛地球，落實環境ESG倡議。

南亞執行副總施宗岳表示，本次植樹節系列活動在台塑楊梅有機生態農場舉辦，並不是一個新的構想，而是承襲台塑企業在這片純淨沒有污染的土地上已造林20餘年的成果。

這一片坐落在楊梅市區旁面積達39公頃的農場，其中20公頃自2002年開始造林，約種30,000棵樹。因為沒有人為的破壞開發，造就此處豐富的生物多樣性。有機農場是源於當時王氏昆仲創辦人所擘畫的綠色有機願景，希冀透過廚餘零掩埋、零焚化，繼而解決土壤酸化的問題，於焉而生。如今，這片因為有機種植而不用農藥的土地，自然可生產出健康無毒的蔬果，讓民眾食的更安心。

施宗岳強調，本次活動不是只請員工把樹苗種下去而已，因為種錯樹比不種樹還要嚴重，因此在一開始構思時，就格外的用心。比如：考量楊梅地區獨特的紅土、氣候條件，再搭配儲碳量高的原生樹種，最後才決定光蠟樹、台灣櫸及楓香這三種本土植物做為主要活動樹苗。預估本次植樹月的活動，可創造出13,378公斤的儲碳量。

其中，光蠟樹不只是減碳能力班的資優生，更是獨角仙的最愛。台塑楊梅有機生態農場於日前受贈已故生態達人陳仰聖先生珍貴的150盒昆蟲標本，農場未來也計畫設置昆蟲標本展示及陳仰聖紀念空間，搭配本次南亞公司所種下的光蠟樹，未來此區會成為大小朋友都很喜歡的獨角仙生態專區，也預計成為北台灣重要的環境教育據點。

施宗岳表示，這一次植樹活動員工們都非常熱烈地響應，很多員工都攜家帶眷一起參加，公司也非常樂見這樣特別有意義的員工「植樹家庭日」互動。透過植樹，讓員工學習環境教育知識，同時也集結眾人的力量，共同守護大自然。

此次植樹月活動，除了在健康的有機農場上選用對的原生樹種外，還特別委託企業內的台朔環保科技公司，在活動結束後，能持續用心照護並且監測這些樹苗們。施宗岳說：「我們相信台塑企業的有機農業專家們能讓這些樹苗健康成長百年樹人，讓南亞公司的ESG精神長長久久的傳承下去。」

南亞公司員工行動響應公司ESG活動，植樹前拍照留影。南亞提供／照
南亞公司員工行動響應公司ESG活動，植樹前拍照留影。南亞提供／照

延伸閱讀

缺蛋又停電？中壢平鎮變電箱爆炸 4800戶停電現仍有1920戶未復電

植樹節種樹愛地球 林靜儀、楊典忠籲重視山林火警問題

田中馬系列今首度辦寵物路跑 帶著毛小孩來種樹

水寶盆種樹存活率達7成 綠色風獅爺守護金門

相關新聞

知識數位化讓管理更敏捷！鉅鋼機械晉用1/4新手 點燃創新能量

鉅鋼機械雖為台灣製鞋機械業的霸主，但近年來逐漸感受到同業追趕的壓力。二代接班的總經理陳璟浩明白，必須產業升級才能永續發展，他如何帶動這波數位轉型的改革？

想當雞蛋大戶？ 他砸8位數買雞舍、登全鎮房地王

雞蛋荒掀起諸多討論，也引發民眾對家禽產業鏈的關心，實價揭露，彰化縣二林鎮斗苑路一處雞舍，建坪493坪，地坪1,719坪，...

易飛網機票月繳制 廉航銷售逆勢成長

易飛網廉航機票月繳制活動自今年2月推出後廣獲國人好評，開票量持續攀升，單月廉航機票營收高達8位數，「神助攻」廉航市場。

響應植樹月 南亞員工參與「千人種樹、後人乘涼」活動

3月12日是植樹節，南亞公司昨（12）日在台塑楊梅有機生態農場舉辦「千人種樹、後人乘涼」系列活動，預計在四場活動中號召旗...

台灣福斯集團四大品牌 2023年再創新局

台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)2023年全力推動Audi、Volkswagen、Škoda...

易飛網機票月繳制「神助攻」 廉航機票業績單月破千萬

易飛網（2734）廉航機票月繳制活動自今年2月推出後廣獲好評，開票量持續攀升，單月廉航機票營收突破千萬，「神助攻」廉航市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦