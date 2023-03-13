響應植樹月 南亞員工參與「千人種樹、後人乘涼」活動
3月12日是植樹節，南亞公司昨（12）日在台塑楊梅有機生態農場舉辦「千人種樹、後人乘涼」系列活動，預計在四場活動中號召旗下千名員工捲起袖子種樹減碳愛地球，落實環境ESG倡議。
南亞執行副總施宗岳表示，本次植樹節系列活動在台塑楊梅有機生態農場舉辦，並不是一個新的構想，而是承襲台塑企業在這片純淨沒有污染的土地上已造林20餘年的成果。
這一片坐落在楊梅市區旁面積達39公頃的農場，其中20公頃自2002年開始造林，約種30,000棵樹。因為沒有人為的破壞開發，造就此處豐富的生物多樣性。有機農場是源於當時王氏昆仲創辦人所擘畫的綠色有機願景，希冀透過廚餘零掩埋、零焚化，繼而解決土壤酸化的問題，於焉而生。如今，這片因為有機種植而不用農藥的土地，自然可生產出健康無毒的蔬果，讓民眾食的更安心。
施宗岳強調，本次活動不是只請員工把樹苗種下去而已，因為種錯樹比不種樹還要嚴重，因此在一開始構思時，就格外的用心。比如：考量楊梅地區獨特的紅土、氣候條件，再搭配儲碳量高的原生樹種，最後才決定光蠟樹、台灣櫸及楓香這三種本土植物做為主要活動樹苗。預估本次植樹月的活動，可創造出13,378公斤的儲碳量。
其中，光蠟樹不只是減碳能力班的資優生，更是獨角仙的最愛。台塑楊梅有機生態農場於日前受贈已故生態達人陳仰聖先生珍貴的150盒昆蟲標本，農場未來也計畫設置昆蟲標本展示及陳仰聖紀念空間，搭配本次南亞公司所種下的光蠟樹，未來此區會成為大小朋友都很喜歡的獨角仙生態專區，也預計成為北台灣重要的環境教育據點。
施宗岳表示，這一次植樹活動員工們都非常熱烈地響應，很多員工都攜家帶眷一起參加，公司也非常樂見這樣特別有意義的員工「植樹家庭日」互動。透過植樹，讓員工學習環境教育知識，同時也集結眾人的力量，共同守護大自然。
此次植樹月活動，除了在健康的有機農場上選用對的原生樹種外，還特別委託企業內的台朔環保科技公司，在活動結束後，能持續用心照護並且監測這些樹苗們。施宗岳說：「我們相信台塑企業的有機農業專家們能讓這些樹苗健康成長百年樹人，讓南亞公司的ESG精神長長久久的傳承下去。」
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