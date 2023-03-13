響應植樹月 南亞員工參與「千人種樹、後人乘涼」活動

3月12日是植樹節，南亞公司昨（12）日在台塑楊梅有機生態農場舉辦「千人種樹、後人乘涼」系列活動，預計在四場活動中號召旗下千名員工捲起袖子種樹減碳愛地球，落實環境ESG倡議。

南亞執行副總施宗岳表示，本次植樹節系列活動在台塑楊梅有機生態農場舉辦，並不是一個新的構想，而是承襲台塑企業在這片純淨沒有污染的土地上已造林20餘年的成果。

這一片坐落在楊梅市區旁面積達39公頃的農場，其中20公頃自2002年開始造林，約種30,000棵樹。因為沒有人為的破壞開發，造就此處豐富的生物多樣性。有機農場是源於當時王氏昆仲創辦人所擘畫的綠色有機願景，希冀透過廚餘零掩埋、零焚化，繼而解決土壤酸化的問題，於焉而生。如今，這片因為有機種植而不用農藥的土地，自然可生產出健康無毒的蔬果，讓民眾食的更安心。

施宗岳強調，本次活動不是只請員工把樹苗種下去而已，因為種錯樹比不種樹還要嚴重，因此在一開始構思時，就格外的用心。比如：考量楊梅地區獨特的紅土、氣候條件，再搭配儲碳量高的原生樹種，最後才決定光蠟樹、台灣櫸及楓香這三種本土植物做為主要活動樹苗。預估本次植樹月的活動，可創造出13,378公斤的儲碳量。

其中，光蠟樹不只是減碳能力班的資優生，更是獨角仙的最愛。台塑楊梅有機生態農場於日前受贈已故生態達人陳仰聖先生珍貴的150盒昆蟲標本，農場未來也計畫設置昆蟲標本展示及陳仰聖紀念空間，搭配本次南亞公司所種下的光蠟樹，未來此區會成為大小朋友都很喜歡的獨角仙生態專區，也預計成為北台灣重要的環境教育據點。

施宗岳表示，這一次植樹活動員工們都非常熱烈地響應，很多員工都攜家帶眷一起參加，公司也非常樂見這樣特別有意義的員工「植樹家庭日」互動。透過植樹，讓員工學習環境教育知識，同時也集結眾人的力量，共同守護大自然。