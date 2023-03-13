台灣福斯集團四大品牌 2023年再創新局
台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)2023年全力推動Audi、Volkswagen、Škoda 和福斯商旅四品牌再創新局。
台灣福斯集團已經深耕台灣第8年，2022銷售2.26萬台，2023年持續推動4大品牌成為台灣汽車移動市場的領航者，提供全方位的顧客服務體驗包含線上跟線下合作。
2023年4大品牌全力推動數位化體驗服務，通路據點也全面提供新服務，加速純電的布局，打造共榮永續環境，燃油車還是一大產品銷售區塊，但是重心會慢慢的轉到電動車，徹底執行以人為本的精神。
未來會持續未來走向純電化，2022年台灣純電車系的成長74%，未來福斯集團全球在電動車的銷售還會持續成長。
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