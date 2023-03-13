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知名大廠獵才 楠梓科技產業園區徵才活動17日登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

加工出口區管理處將於17日在楠梓科技產業園區（原楠梓加工出口區）辦理徵才活動，現場計有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、長華、滿意人力資源、界霖、迅束、雙葉電子、國巨、北澤等10家國內知名廠商設攤網羅人才，釋出逾283個職缺。

徵才活動時間訂於3月17日上午9時30分至11時30分，在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務臺合作辦理今年度第1季徵才活動，提供設備維修/設備維護/製程/軟體/韌體/硬體維護/廠設/程式設計工程師、生產計劃管理師、電鍍化驗人員、品管/模具部品/工務-設備/產品檢驗/沖壓模具/加工/公設保修/生產機台技術員、環保管理師、作業員、清潔員等職缺。

加工處表示，現場徵才活動可讓求職者直接與求才廠商洽談，不僅節省時間更能讓求職者展現自己，此次就業媒合服務完全免費，期望藉由辦理現場徵才活動提高就業媒合成功機會，啟動園區成長動力，創造園區廠商與求職者雙贏效益。

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