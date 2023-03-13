全台最神都更案 董事長曝11字整合秘訣

都更是條漫長路，專攻危老都更的佳元建設機構，在台北市中心接連推出「佳元臨沂」、「佳元松江」後，首度跨足板橋推出「佳元植」，僅花22天就完成都更審查，被形容是最「神」都更案，連1樓知名的「炒飯大王」房東也點頭加入，整合能力受到關注。

佳元植近日公開，佳元建設董事長蔡錫全表示，「佳元植」這塊都更案，前後歷經10多年，換了10家建商，最後佳元建設接手一年多就完成百分之百，靠的是「一傾二品三誠四不一沒有」這11字秘訣。

一傾，就是要傾聽；二品，則是四做好建商品質、品牌，三誠，是要誠信、誠懇、誠意，四不為不合理、不合情，就不答應，至於一沒有，則是沒有利他就不會利己，公司透過這些觀念，去和地主溝通。

蔡錫全表示，佳元植共有6棟公層，一共24戶，38位地主，原本1樓有6間店面，包括「塗記燒餅」、「炒飯大王」等知名店家，房東每月收租可達10～15萬，要說服他們都更非常困難，另外還有頂樓戶，因為有加蓋，也很不好談。

但他秉持誠懇的心，常和地主一起吃早餐，甚至每天在等垃圾車時等屋主出來一起倒垃圾，漸漸取得信任。

佳元植位於莊敬路，基地三面臨路，規畫22層，23坪～48坪，每坪開價85～96萬元，實價揭露最高成交到一坪93萬元。蔡錫全表示，由於訴求打造城市美學，因此接待中心特別邀請隈研吾建築都市設計事務所上海辦公室前設計經理帶領的GAPA ASSOCIATES團隊，設計出與環境友善且令人印象深刻的接待會所，化身打卡地標。