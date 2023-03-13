329檔期效應購屋人潮回流 房仲：這類成屋更受青睞

房市329檔期為傳統建商推案的一大檔期，多個預售案一齊推案壯大聲勢，而中古屋買氣也可望受此檔期連動、拉抬。其中近年討論度最高的，今年還適合進場嗎？房仲指出，3月起自住族群逐漸回流，購屋族多青睞屋齡10年內2-3房產品，單價與室內坪數都更加實惠。

信義房屋竹二區協理張家榮表示，農曆年前後1、2周，購屋族群受市場大環境、政策影響多採觀望態度，利空出盡後，現階段來店客逐漸回流；而329檔期，為建商推案的傳統大檔，集體行銷效應，也吸引口袋領了年終獎金的購屋族群開始看屋。

張家榮說，購屋族群看預售屋、新成屋、新古屋之間的界線越來越不明顯，因此329檔期，購屋族群看了預售屋後，若是覺得銷售價太高，對於同一生活圈的新古屋都會一併評估，預售屋買氣會連帶拉抬中古屋，帶動買氣，因此房仲們也會盡量在329檔期前累積夠多庫存、維繫好客戶關係，讓購屋族有足夠物件可以選擇。

信義房屋竹北縣三店專案經理徐兆佳則表示，近期回流的購屋族為首購族為大宗，其中部分為因疫情解封後初登記的新婚夫妻，他們大多都在科技園區上班，收入穩定，有居住的剛性需求，因此開始看屋尋求房價甜蜜點下手；而換屋族則因涉及賣屋、買新屋，需考慮的因素較多，多持觀望態度。

徐兆佳進一步說明，購屋族大多看過預售屋後，會選擇看同地段的中古屋比價了解區域行情，徐兆佳表示，他們偏好屋齡10年內2-3房產品，而這樣的產品在竹北以縣治三期與高鐵特區居多。

舉例來說，縣治三期的預售屋銷售價約68萬，而周遭10年內新古屋單價為55-60萬，而若以同樣三房來看，預售屋的室內坪數約22-23坪，新古屋的室內坪數約25坪，新古屋與預售屋之間的單價坪數差異與需求，將會成為消費者取捨的要件。