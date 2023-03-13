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想當雞蛋大戶？ 他砸8位數買雞舍、登全鎮房地王

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／台灣房屋提供
示意圖／台灣房屋提供

雞蛋荒掀起諸多討論，也引發民眾對家禽產業鏈的關心，實價揭露，彰化縣二林鎮斗苑路一處雞舍，建坪493坪，地坪1,719坪，去年5月以總價4,260萬元，高達8位數價碼交易，為二林鎮2022年房地交易總價王，也是彰化縣去年總價最高的雞舍相關房地交易。

台灣房屋表示，根據農委會統計，彰化縣全縣飼養雞隻將近2800萬隻，是全國雞禽飼養規模最大縣市，雞舍交易也相對活絡。

實價顯示，近兩年總價最高雞舍交易為芳苑鄉芳頂路雞舍，總價6,420萬元；其次為埔鹽鄉好金路雞舍，總價也站上6,000萬元；伸港鄉汴頭路雞舍地坪較小，僅572坪，以5,000萬元居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，法令對養雞場有最小面積限制，加上養雞需設置廢水處理、堆肥舍等，需要較大土地，因此禽舍、牛豬舍等畜牧場，多半在鄉間郊區，且通常都是連同設備整包出售，畜牧場交易也因此常攻佔中南部農牧重鎮的高總價交易榜。

近兩年不計離岸的彰濱工業區，彰化縣本土建坪逾千坪的房地交易共10件，其中就有5件屬於雞舍相關交易，占比達一半，顯見雞舍是彰化縣大型房地交易的要角，其中又以芳苑鄉進榜交易最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，畜牧業講求生產規模，具鮮明產業群聚效應，以芳苑為例，全鄉飼養雞隻達1,100萬隻，是鄉內人口314倍，有意擴大經營規模或新投入養雞業的買家，常會前往中南部鄉間尋覓「雞」會，使雞舍成為高總價房地交易常客。

陳定中表示，除了彰化縣之外，雲林、嘉義、台南及屏東等禽畜飼養大縣的郊區，也不乏雞禽飼牧的物件待售，且因物件的土地持分可觀，總價基本上都從千萬起跳；不過畜牧場址的設置，須與既有住宅區保持相當距離，買家購入前，應留意地點是否符合設場規範。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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