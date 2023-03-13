2023 ITF台北國際旅展線上熱烈報名中 歡迎業界踴躍參展

全台規模最大的2023 ITF台北國際旅展(Taipei International Travel Fair, ITF)已開放全球參展單位線上報名。今(2023)年展期訂於11月3日(周五)至6日(周一)於台北南港展覽館一館舉辦，提醒欲參展單位及早至官網 www.taipeiitf.org.tw 報名。

ITF台北國際旅展為全台最具規模的專業性暨消費型旅展，是各大旅行社、飯店、餐廳及遊樂區等旅遊業者年度爭先參與的年度旅遊盛事，更是民眾尋找旅遊新資訊、挖寶找優惠不可錯過的活動。去(2022)年ITF台北國際旅展適逢台灣國境管制放寬，作為邊境解封後首場且規模最盛之國際旅展，ITF攜手旅遊業者參展民眾一同迎接旅遊曙光，在四天展期創造數億商機。

去年ITF台北國際旅展參與單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞、歐洲城市等71個國家/城市、全台最大40餘家旅行業者及超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等單位，總計1,200個攤位參展共襄盛舉，更吸引兩大知名線上旅行社KKday及Klook參展，搶攻實體商機。在國境解封之際帶動觀展人潮，四天展期共計吸引近20萬人次進場參觀。

在多元的展出內容及業界的合作下，2022 ITF台北國際旅展促成國內外媒體逾5,000則報導，報導價值超過3億8千萬元，並於開展前夕11月3日辦理實體旅遊交易會。交通部觀光局邀請共計16國72位國際買家來台與會交流面談，共計89個賣家單位參與，成功促成逾千場媒合交流，鏈結海內外旅遊業者，為產業復甦注入強心針。