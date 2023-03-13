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平和環保助客戶廢水循環再利用 緩用水壓力

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

平和環保科技（6771）表示，全球景氣去年下半年以來明顯降溫，不過目前已感受部分客戶回溫，該公司2月營收已優於上月及去年同期，且在水資源稀缺下，也持續協助客戶進行廢水循環再利用，緩解用水壓力。

平和環保2月合併營收4,958萬元，分別較去年同期與上月成長21.36%、17.67%；受景氣波動影響，累計今年前2個月營收 9,172萬元，略低於去年同期。

平和環保表示，該公司下游客戶以出口產業為主，產能受全球景氣波動影響較大，不過平和環保積極拓展下游產業，降低單一產業風險，相較於台灣2月份出口年減17.1％、月減1.5％表現，平和環保營收逆勢成長，客戶產業分散策略奏效。公司表示，全球景氣雖然仍未見明顯復甦，但已有部分客戶感受到回溫跡象，公司將審慎觀察景氣變化適時調整營運策略，與客戶共同保有競爭力優勢。

此外，該公司也指出，氣候變遷益發凸顯台灣水資源稀缺風險，平和環保不斷優化技術能力處理各種性質的工業廢水，亦致力於循環再利用，除創造廢水處理的經濟效益外，更落實環境永續精神。公司每月供應客戶廢水處理後的再利用水，可使用在低階製程，近期南部水情吃緊，平和環保提供客戶再利用水，有助客戶緩解用水壓力。

環保 景氣 營收

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